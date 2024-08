¡Vuelve con fuerza! Rommy Marcovich cuenta en El Súper Show sobre sus nuevas producciones

La cantante Rommy Marcovich es una artista que estuvo en varias agrupaciones de cumbia y después, continuó su carrera como solista en el género de la balada. Tras estar un tiempo alejada de los escenarios, anuncia su gran regreso con nuevas producciones musicales y lo cuenta todo en el programa de El Súper Show.

Hoy en el programa de El Súper Show dirigido por Andrea Torres y Miguel Moreno, llegó de invitada especial la cantante Rommy Marcovich. Como se recuerda, la artista interpretó muchas clásicas canciones de balada y cumbia, donde se volvieron populares en varias telenovelas peruanas. Ahora, cuenta que vuelve a su carrera musical con mucha más fuerza.

"Estamos nuevamente retomando con fuerza, a mi me encanta la cumbia, me fascina desde mis inicios. He estado en bastantes agrupaciones, he participado en la primera generación de Agua Bella, después Alma Bella con Yolanda Medina, Bella Bella y muchos más. Todas mis canciones que suenan en Al Fondo Hay Sitio fue por Juan Carlos", expresó.