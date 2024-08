Alonso Correa se pronuncia sobre reclamo por medalla de bronce en París 2024: "Yo lo di todo"

El surfista peruano Alonso Correa estuvo muy cerca de traer una medalla olímpica a Perú en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, una decisión polémica en su serie contra el brasileño Gabriel Medina lo dejó con las manos vacías, llevándose solo el diploma olímpico y un cuarto lugar que aún le causa frustración.

El surfista peruano Alonso Correa se pronunció tras quedar en cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024, después de una polémica que desató indignación en muchos seguidores del deporte. En una reñida competencia contra el brasileño Gabriel Medina, Correa perdió la medalla de bronce.

Esto sucedió debido a una controvertida decisión de los jueces sobre la prioridad de las olas. A pesar de la frustración inicial, el deportista decidió no enfocarse más en el tema y continuar su carrera con optimismo.

Una polémica que desató controversia. Alonso Correa fue parte de uno de los momentos más tensos del surf en París 2024. En su enfrentamiento por el bronce contra Gabriel Medina, una decisión sobre la prioridad de las olas cambió el curso de la competencia.

"¡Estaba frustradísimo! No entendía por qué la prioridad no era mía si yo remaba y siempre lo veía más atrás. Y cuando le dieron la preferencia, me agarré los pelos", contó el surfista peruano a los medios, recordando ese momento crítico que lo dejó fuera del podio.