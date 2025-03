¿Christian Cueva vuelve a la Selección Peruana?: "Soy hincha dentro y fuera"

El nombre de Christian Cueva sigue generando debate entre los hinchas de la selección peruana. A pesar de que su presente futbolístico no es el mejor, el volante sigue siendo considerado por muchos como una pieza clave en la 'Blanquirroja'. Ahora, con Óscar Ibáñez como técnico interino, surge la pregunta: ¿volverá a ser convocado?

Tras la clasificación de Cienciano a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Christian Cueva fue consultado por "América Deportes" sobre su posible regreso a la selección. Aunque hasta el momento no ha hablado con Ibáñez, el mediocampista dejó claro que siempre estará disponible para defender la camiseta nacional.

Por ahora, Ibáñez aún no ha confirmado su convocatoria, pero la lista de jugadores para los próximos partidos de Eliminatorias se dará a conocer el domingo 9 de marzo.

Mientras tanto, el mediocampista disfruta de un buen momento con Cienciano, equipo con el que acaba de clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Ahora, el 'Papá de América' se prepara para su próximo partido en la Liga 1, donde enfrentará a Comerciantes Unidos el 9 de marzo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

La selección peruana afrontará dos partidos claves en las Eliminatorias Sudamericanas: primero, enfrentará a Bolivia el 20 de marzo en el Estadio Nacional, y luego visitará a Venezuela el 25 de marzo en Maturín.

Perú se encuentra en el último lugar de la tabla, por lo que estos encuentros son determinantes para recuperar terreno en la clasificación al Mundial 2026.

El futbolista Christian Cueva expresó su total apoyo al director técnico de la 'Blanquirroja', Óscar Ibáñez, destacando su trayectoria en el fútbol. Además, resaltó su confianza en la Selección y confía en que se pueda lograr una clasificación.

"No he tenido comunicación con Óscar, pero como siempre lo digo, desearle lo mejor. En una época, nosotros, estuvo con Ricardo Gareca, conoce muy bien a cada uno de nosotros... Yo tengo mucha fe en mi Selección, en mis compañeros porque tenemos jugadores y una Selección con la que podemos remontar esta situación" , señaló Cueva.

El técnico interino, Óscar Ibáñez, también fue consultado sobre la posibilidad de convocar a Cueva, y dejó en claro que su regreso dependerá de su nivel futbolístico.

"Christian está en la búsqueda de su mejor forma deportiva. Hay que darle tiempo, no es fácil, él estuvo mucho tiempo parado y no eso no es fácil. Está entrenando todos los días a más de 3000 m.s.n.m., hay que darle su tiempo que el rendimiento habla por sí solo", comentó el entrenador para L1 Max.