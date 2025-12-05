EN VIVO Sorteo del Mundial 2026: Conoce los rivales de cada país en esta fase de grupos

El Mundial 2026 dará su primer gran paso este viernes 5 de diciembre con el sorteo en el Kennedy Center de Washington D. C. La ceremonia será histórica al incluir, por primera vez, a 48 selecciones. La FIFA confirmó que 42 equipos ya están en los copones y que las seis plazas restantes se definirán en el repechaje de marzo del 2026. Este panorama convierte al evento en uno de los más esperados del calendario deportivo.

Reglas estrictas para el sorteo del Mundial 2026

FIFA dejó claro que no permitirá emparejamientos entre equipos de la misma confederación en la fase de grupos, con la única excepción de la UEFA, que tendrá 16 representantes en esta edición. Cada grupo deberá incluir al menos una selección europea y como máximo dos, lo que asegura que cuatro de los doce grupos tendrán un dúo de equipos del Viejo Continente.

Además, la organización implementó rutas diferenciadas para las selecciones mejor posicionadas en el ranking mundial. El objetivo es impedir que se enfrenten antes de tiempo si logran imponerse en sus respectivos grupos. Esta decisión separa los caminos de Argentina y España, líderes del ranking FIFA, hasta una posible final. Lo mismo ocurrirá con Francia e Inglaterra, terceros y cuartos en la clasificación.

Esta medida no tiene precedentes y confirma la intención de la FIFA de mantener a los favoritos en rutas competitivas equilibradas, con la mira puesta en choques decisivos durante las últimas fases del torneo.

El sorteo del Mundial 2026 EN VIVO

Scaloni sube al escenario y lleva la copa del mundo:

El inicio de la ceremonia tuvo un invitado especial: Lionel Scaloni. El entrenador de la selección argentina llevó al escenario la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022 y dedicó unas palabras al público presente. Al recordar la final, expresó:

"La recuerdo como una final inolvidable, donde pasaron un montón de cosas y nuestro equipo siguió creyendo a pesar de las dificultades y nunca pensamos que podría terminar mal. Intentaremos seguir compitiendo y no dar nada por perdido. Eso es lo que espera la gente de nosotros".

El reencuentro de dos viejos amigos. 🏆#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/KHovBObXFQ — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 5, 2025

Presidentes anfitriones dan comienzo al sorteo

Instantes después de las palabras de Scaloni, Gianni Infantino dio por iniciado el sorteo e invitó a las autoridades de los tres países anfitriones a participar en la extracción de las bolillas. El presidente de la FIFA llamó nuevamente a Donald Trump, a la presidenta de México Claudia Sheinbaum y al primer ministro de Canadá Mark Carney.

Desde el inicio, la organización confirmó la distribución de los anfitriones: México ocupará el Grupo A, Canadá estará en el Grupo B y Estados Unidos se ubicará en el Grupo D. Con esa base, el resto del sorteo avanzó con expectativa mundial.

Sin importar el lado político, que bueno ver que Claudia Sheinbaum asistió al sorteo del Mundial, y dejó en claro que es un orgullo ser mexicano pic.twitter.com/mL29lJ5TVM — Jacobo (@juananjacoboo) December 5, 2025

Se definieron los cabezas de grupo para el Mundial 2026.

Brasil liderará el Grupo C, con la presencia de su técnico Carlo Ancelotti en la ceremonia.

Alemania quedará al frente del Grupo E.

Países Bajos será cabeza de serie en el Grupo F.

Bélgica conducirá el Grupo G.

España ocupará el primer lugar del Grupo H.

Argentina encabezará el Grupo J.

Francia, actual subcampeón del mundo, tomará el liderato del Grupo I.

Portugal, con Cristiano Ronaldo, será cabeza de serie en el Grupo K.

Inglaterra quedará al frente del Grupo L.

Noticia en desarrollo....