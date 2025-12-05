Pamela Franco lanzó comunicado tras difusión de precios de su tour con Christian Cueva: "No tengo manager"

Pamela Franco volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática luego de revelar que actualmente no cuenta con mánager. La aclaración ocurrió pocas horas después de que Magaly TV, La Firme difundiera un reportaje en el que una trabajadora cercana a la artista mencionó que los shows de la cumbiambera tendrían un costo de 70 mil soles.

Pamela Franco lanza contundente comunicado

Durante la madrugada del viernes 5 de diciembre, Pamela Franco publicó un extenso comunicado en sus redes sociales para aclarar su situación profesional y despejar cualquier sospecha sobre intermediarios. En su mensaje, la pareja de Christian Cueva explicó que está gestionando sus presentaciones sin la participación de un mánager o representante.

"No cuento con manager, representante ni intermediarios autorizados para la gestión de mis presentaciones, contratos o cualquier tipo de negociación profesional", expresó Pamela Franco, marcando distancia de cualquier persona que pudiera estar actuando en su nombre.

La cantante aprovechó la oportunidad para advertir al público, a los empresarios y a los organizadores sobre la importancia de evitar acuerdos con terceros que no pertenezcan a su canal oficial. Su intención, indicó, es prevenir intentos de estafa o la difusión de información errónea que pueda perjudicar a quienes desean contratarla.

"El único canal oficial y directo para la contratación de shows, eventos privados, eventos corporativos y presentaciones en general es el siguiente: 9...... Se exhorta al público y a los organizadores a desestimar cualquier otro número, correo electrónico o persona que se presente como parte del equipo de representación con el fin de evitar información falsa, intentos de suplantación y estafas", sentenció la cumbiambera.

Pamela Franco lanzó comunicado.

La artista agradece el respaldo del público

En la misma publicación, Pamela también dedicó unas palabras a sus seguidores, quienes han reaccionado con mensajes de apoyo en medio del alboroto generado por las cifras que circularon en televisión. La cantante resaltó la importancia del respaldo de su público y destacó que trabaja con empresarios responsables.

"Agradezco el constante cariño y apoyo de mi público así como el profesionalismo de los empresarios y productores trabajan de manera formal y directa.", escribió, dejando claro que mantiene relaciones laborales transparentes y ordenadas.

Su mensaje no solo buscó aclarar su panorama profesional, sino también reafirmar su compromiso con quienes asisten a sus shows y con quienes organizan sus eventos.

El comunicado de Pamela Franco se convirtió en un intento claro por recuperar el control de su imagen pública en medio de la controversia. La cantante dejó establecidas las vías formales para contratarla, advirtió sobre posibles engaños y agradeció el respaldo de su audiencia