Pamela Franco defiende a Christian Cueva por polémico apodo: "Es una frase de Héctor Lavoe"

Pamela Franco decidió romper su silencio tras la polémica frase que Christian Cueva lanzó durante una transmisión en vivo y que generó comentarios de todo tipo en redes sociales. El futbolista, fiel a su estilo bromista, presentó a la cantante con un curioso apodo que desató rumores y burlas entre los usuarios. Ante ello, la cantante explicó que su comentario está relacionado a Héctor Lavoe.

Pamela Franco explica apodo que le puso Christian Cueva

La cantante Pamela Franco se pronunció tras la polémica frase que Christian Cueva lanzó en una transmisión en vivo, donde la llamó "la que respira bajo el agua". La expresión generó todo tipo de reacciones en redes sociales, pero la artista salió al frente para aclarar que no hay nada malo detrás de esas palabras y que todo se trató de una frase inspirada en el salsero Héctor Lavoe.

Durante un en vivo, el futbolista presentó a su pareja con una frase que rápidamente se hizo viral. El apodo desató comentarios, memes y todo tipo de interpretaciones entre los usuarios.

"Estará la bomba sexy, Pamela Franco, mi mujer, la única, la original, la que respira bajo el agua, ¿me entiendes?", dijo Cueva, entre risas.

Sus palabras llamaron la atención de los seguidores. Gerald Oropeza, con quien estaba haciendo live en TikTok, le preguntó qué quiso decir con eso. Cueva le contestó riendo.

"¿Cómo respira bajo el agua?", preguntó Gerald. "Ya pues, hermano, también... eso se dice por interno, se habla por interno", respondió el popular Aladino con una sonrisa, sin dar más detalles.

La escena causó un sinfín de comentarios, ya que muchos internautas consideraron que se trataba de una frase con doble sentido. Ante las especulaciones, Pamela Franco decidió ponerle punto final a los malentendidos. En conversación con "América Espectáculos", explicó que el apodo no tiene nada de ofensivo y que se trata de una referencia musical.

"Lo han tomado con doble sentido, a mal, y yo creo que Christian no me va a decir algo malo y menos públicamente. No se han informado bien, pero esa frase es de Héctor Lavoe. Yo ahí les mando de tarea para que busquen, porque no tiene nada que ver por el lado que lo han querido llevar", aclaró la cantante.

Cuando la reportera le consultó si sentía que Cueva no la cuidaba o la exponía con esos comentarios, Pamela fue tajante. La cantante no dudó en defender a su pareja frente a las críticas.

"Christian me cuida un montón. Aparte, nosotros tenemos mucha confianza. Que por ahí vean que de repente nos molestamos en ciertas cosas, es de los dos, ¿me entiendes? Pero por donde lo han querido llevar, no es", respondió la artista.

"A veces la ignorancia es atrevida"

Pamela también envió un mensaje directo a quienes opinaron sin conocer el verdadero significado de la frase. Dejó entrever su sorpresa por los comentarios malintencionados que circularon en redes.

"O sea, hay gente incluso que he visto que ha comentado y que sabe lo que significa. Pero hay muchos que no. A veces la ignorancia es atrevida", dijo sin pelos en la lengua.

Cabe señalar que la frase "el hombre que respira debajo del agua" fue popularizada por Héctor Lavoe en varios de sus conciertos, donde se refería a sí mismo como un artista con un talento fuera de serie. Esa expresión, usada por fanáticos y músicos salseros, se convirtió en símbolo del estilo único del recordado cantante puertorriqueño.

En conclusión, Pamela Franco aclaró que el comentario de Christian Cueva fue simplemente una muestra de cariño inspirada en una figura musical legendaria. Héctor Lavoe. Con su explicación, la cantante apagó los rumores y demostró que la pareja sabe cómo reírse de los comentarios sin perder la calma.