RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Carísimo!

Pamela Franco alista 'Tour Cervecero' junto a Christian Cueva: Su mánager revela exorbitantes precios

Pamela Franco realizará el 'Tour Cervecero' junto a su pareja Christian Cueva. La mánager de la cantante reveló los exorbitante precios del show.

Pamela Franco y Christian Cueva tendrán "Tour Cervecero" con shows de hasta S/65 mil, según mánager.
Pamela Franco y Christian Cueva tendrán "Tour Cervecero" con shows de hasta S/65 mil, según mánager. (Composición Karibeña)
04/12/2025

Pamela Franco y Christian Cueva están más unidos que nunca, y no solo en el amor, sino también en la música. Ambos se preparan para recorrer el país con su esperado "Tour Cervecero", una gira que promete llenar escenarios y que, según reveló la mánager de la cantante, tiene precios bastante elevados.

Estos son los precios que cobran por show de Pamela Franco y Cueva

Pamela Franco y Christian Cueva se alistan para recorrer el país con su esperado "Tour Cervecero", una propuesta musical que promete fiesta, ritmo y mucha química sobre el escenario. Sin embargo, lo que más sorprendió fue el monto que se cobra por cada presentación, que no es nada barato.

El programa de Magaly Medina difundió una entrevista con la mánager de Pamela Franco, quien reveló los precios del show. Todo depende de si el evento se realiza en Lima o en provincias.

"Para Arequipa, si me aseguras hoy día, te dejo a S/65 mil. (¿En Lima?) Hasta S/45 mil te dejo en Barranca", contó la representante de la artista.

@atv.pe ¡LA GIRA CHELERA DE CUEVA Y PAMELA! 👀💰🔥 ¿Cuánto cobra la pareja por presentación? 🤔 #atv #magalytvlafirme #cueva #pamelafranco ♬ sonido original - ATV.PE

Pamela Franco sobre su lujoso regalo a Christian Cueva: "Si está en mis posibilidades engreír, lo hago"
Lee también

Pamela Franco sobre su lujoso regalo a Christian Cueva: "Si está en mis posibilidades engreír, lo hago"

Según explicó, cuando el show es fuera de Lima, el costo sube porque deben cubrir los pasajes, hospedaje y movilidad de toda la orquesta. Además, aclaró que Christian Cueva también participa en el espectáculo, compartiendo escenario con Pamela.

"Christian entra en medio del show de Pamela, los dos hacen su show. Él va a turnarse con Pamela, porque ella normalmente canta sus 2 horas de show, hasta 15 temas", detalló la mánager.

La representante también reveló parte del repertorio que la pareja interpretará durante el tour. Adelantando que incluirán sus temas más populares.

Pamela Franco responde si Christian Cueva dejó el fútbol por ella: "Es algo de él, lo respeto"
Lee también

Pamela Franco responde si Christian Cueva dejó el fútbol por ella: "Es algo de él, lo respeto"

"Dentro de esos temas, se turna Christian. Los temas que tienen, los más conocidos de ellos: 'El Cervecero', 'Hasta el fin del mundo', 'Nos queremos y Qué'", comentó.

Pocas fechas disponibles y un nuevo tema en camino

El programa "América Hoy" también quiso saber más del tour y la mánager confirmó que quedan pocas fechas libres. Según dijo, el espectáculo contará con toda la orquesta completa y una puesta en escena especial.

"13, 14 y 31 (de diciembre) y 1 de enero", precisó, dejando en claro que la agenda está casi llena. "Toda la orquesta completa. (¿Y Christian está en toda la hora del show?) Claro. Primero inicia Pamela con un par de canciones y luego se queda Christian, y ya se queda hasta el último", explicó.

Pero eso no es todo. Pamela Franco anunció que pronto lanzará un nuevo tema junto a su pareja, con el que esperan repetir el éxito de "El Cervecero". Cuando le preguntaron si la letra tendría indirectas, Pamela fue directa. Además, aclaró que la canción será inédita.

@ameg_pe

04.12.25 | Christian Cueva y Pamela Franco tienen el "Tour Cervecero" casi agotado y alistan nueva tema inédito juntos. Fuente: América Hoy

♬ sonido original - rizitop🇵🇪

"Bueno, está súper divertido el tema y esperemos que guste", comentó la cantante. "(¿Y la letra viene con indirectas? Porque está de moda?) No tranqui. Hago música. Es parte de mi carrera y quiero que el público lo baile siempre. Esa es la idea", respondió. "Es un tema inédito", dijo Pamela con orgullo.

En conclusión, Pamela Franco y Christian Cueva no solo consolidan su relación, sino también su dupla artística. Con presentaciones que superan los 60 mil soles, una gira casi completa y un nuevo tema inédito en camino la pareja continúa generando expectativa tanto en el ámbito artístico como en el mediático. Su "Tour Cervecero" promete dar de qué hablar.

Temas relacionados christian cueva exorbitante cifra karibeña Pamela Franco precio Tour Cervecero

Siga leyendo

Lo Más leído

David Almandoz, Pepe Gonzales en AFHS, confiesa por qué dejó la serie: "Me sentía como muerto"

¡Lamentable! Influencer y cantante María de la Rosa pierde la vida en un ataque en Los Ángeles

Exproductora Pati Lorena sobre supuesto 'affaire' de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi: "Trabajé en esa época"

Evelyn Vela lanzó dardo tras reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "Él está enamorado, ella no sé"

Yarita Lizeth aclara rumores sobre romance con hijo de Dina Páucar: ¿Qué dijo?

últimas noticias
Karibeña