Pamela Franco alista 'Tour Cervecero' junto a Christian Cueva: Su mánager revela exorbitantes precios

Pamela Franco y Christian Cueva están más unidos que nunca, y no solo en el amor, sino también en la música. Ambos se preparan para recorrer el país con su esperado "Tour Cervecero", una gira que promete llenar escenarios y que, según reveló la mánager de la cantante, tiene precios bastante elevados.

Estos son los precios que cobran por show de Pamela Franco y Cueva

Pamela Franco y Christian Cueva se alistan para recorrer el país con su esperado "Tour Cervecero", una propuesta musical que promete fiesta, ritmo y mucha química sobre el escenario. Sin embargo, lo que más sorprendió fue el monto que se cobra por cada presentación, que no es nada barato.

El programa de Magaly Medina difundió una entrevista con la mánager de Pamela Franco, quien reveló los precios del show. Todo depende de si el evento se realiza en Lima o en provincias.

"Para Arequipa, si me aseguras hoy día, te dejo a S/65 mil. (¿En Lima?) Hasta S/45 mil te dejo en Barranca", contó la representante de la artista.

Según explicó, cuando el show es fuera de Lima, el costo sube porque deben cubrir los pasajes, hospedaje y movilidad de toda la orquesta. Además, aclaró que Christian Cueva también participa en el espectáculo, compartiendo escenario con Pamela.

"Christian entra en medio del show de Pamela, los dos hacen su show. Él va a turnarse con Pamela, porque ella normalmente canta sus 2 horas de show, hasta 15 temas", detalló la mánager.

La representante también reveló parte del repertorio que la pareja interpretará durante el tour. Adelantando que incluirán sus temas más populares.

"Dentro de esos temas, se turna Christian. Los temas que tienen, los más conocidos de ellos: 'El Cervecero', 'Hasta el fin del mundo', 'Nos queremos y Qué'", comentó.

Pocas fechas disponibles y un nuevo tema en camino

El programa "América Hoy" también quiso saber más del tour y la mánager confirmó que quedan pocas fechas libres. Según dijo, el espectáculo contará con toda la orquesta completa y una puesta en escena especial.

"13, 14 y 31 (de diciembre) y 1 de enero", precisó, dejando en claro que la agenda está casi llena. "Toda la orquesta completa. (¿Y Christian está en toda la hora del show?) Claro. Primero inicia Pamela con un par de canciones y luego se queda Christian, y ya se queda hasta el último", explicó.

Pero eso no es todo. Pamela Franco anunció que pronto lanzará un nuevo tema junto a su pareja, con el que esperan repetir el éxito de "El Cervecero". Cuando le preguntaron si la letra tendría indirectas, Pamela fue directa. Además, aclaró que la canción será inédita.

@ameg_pe 04.12.25 | Christian Cueva y Pamela Franco tienen el "Tour Cervecero" casi agotado y alistan nueva tema inédito juntos. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

"Bueno, está súper divertido el tema y esperemos que guste", comentó la cantante. "(¿Y la letra viene con indirectas? Porque está de moda?) No tranqui. Hago música. Es parte de mi carrera y quiero que el público lo baile siempre. Esa es la idea", respondió. "Es un tema inédito", dijo Pamela con orgullo.

En conclusión, Pamela Franco y Christian Cueva no solo consolidan su relación, sino también su dupla artística. Con presentaciones que superan los 60 mil soles, una gira casi completa y un nuevo tema inédito en camino la pareja continúa generando expectativa tanto en el ámbito artístico como en el mediático. Su "Tour Cervecero" promete dar de qué hablar.