Flamengo venció 1-0 a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2025 y gritó campeón en el Monumental

¡Fiesta brasileña en Lima! El Flamengo hizo historia al vencer 1-0 a Palmeiras en una final de infarto disputada en el Estadio Monumental de Ate. En un partido lleno de emoción, el cuadro rojinegro se impuso con jerarquía y se coronó campeón de la Copa Libertadores 2025, desatando la locura de sus miles de hinchas que llegaron desde Brasil para alentar.

El Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras imponerse 1-0 a Palmeiras en una final intensa y equilibrada. Con este resultado, el equipo de Río de Janeiro alcanzó su cuarta corona continental, consolidándose como el club brasileño más exitoso en la historia del torneo.

El héroe de la noche fue Danilo, quien a los 66 minutos apareció en el área y con un cabezazo perfecto venció al arquero rival, desatando la locura de los miles de hinchas rojinegros presentes en las tribunas.

"¡Goooooool de Flamengo!", se escuchó en la transmisión, mientras los fanáticos celebraban entre banderas, bengalas y lágrimas.

Desde ese momento, el equipo dirigido por Filipe Luís se replegó y aguantó los ataques desesperados de Palmeiras, que buscaba igualar el marcador en los últimos minutos. El arquero Agustín Rossi fue clave con varias atajadas que aseguraron el título. En los descuentos, el Mengao pudo ampliar la ventaja con un disparo de Everton, pero el balón pegó en el palo y mantuvo el suspenso hasta el pitazo final.

El partido arrancó con mucha intensidad. Flamengo dominó desde los primeros minutos, presionando alto y generando las primeras opciones de peligro con Samuel Lino y Bruno Henrique. Palmeiras, por su parte, apostó por el contragolpe, pero la defensa rojinegra se mostró sólida y ordenada.

Durante el primer tiempo, De Arrascaeta también inquietó el arco rival con remates peligrosos, aunque el marcador no se movió hasta la segunda mitad. En el complemento, el gol de Danilo cambió todo. Palmeiras adelantó líneas, pero no logró vulnerar la muralla del campeón.

El rey brasileño del continente

Con este título, Flamengo alcanzó su cuarta Copa Libertadores (1981, 2019, 2022 y ahora 2025) y se convirtió en el club brasileño con más títulos del torneo. Además, volvió a levantar la copa en suelo peruano, tal como lo hizo en el Monumental en 2019 cuando venció a River Plate.

El estadio limeño fue una verdadera marea rojinegra. Los hinchas del Mengao no pararon de cantar, celebrando con fuegos artificiales y lágrimas de emoción cuando el capitán alzó el trofeo continental.

En conclusión, el Flamengo volvió a demostrar que es un gigante del continente. Con un gol de oro, garra, y una defensa impenetrable, el Mengao se coronó campeón de la Copa Libertadores 2025 y revalidó su título como el club más temido de Brasil.