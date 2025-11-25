Reimond Manco sorprendió al mostrar su bautizo en iglesia cristiana: "Feliz de venir por convicción"

Reimond Manco volvió a ser tema de conversación, pero esta vez por un motivo ajeno a los escándalos que marcaron su vida pública. El exfutbolista sorprendió al apostar por un cambio espiritual y alejarse del ruido mediático. Su reciente bautizo en la iglesia cristiana evidenció el giro que busca darle a su historia, y las imágenes viralizadas reforzaron la idea de que atraviesa una transformación personal.

Reimond Manco se bautiza y habla de su nueva etapa espiritual

A través de las redes sociales de la iglesia "Luz en el Camino", se difundieron las imágenes del bautizo de Reimond Manco. En el video se le aprecia visiblemente conmovido mientras participa de la ceremonia junto a otros asistentes de la congregación. Para el exfutbolista, este paso representa un antes y un después en su vida.

"Me siento más que feliz de venir acá por convicción, es lo más maravilloso de verdad", expresó durante la actividad, dejando claro que su decisión nace de un proceso personal y voluntario.

La iglesia también informó que, además de Manco, varias personas se sumaron al bautizo colectivo. Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer: muchos usuarios afirmaron notar un cambio en el exjugador desde hace un tiempo e interpretaron este acto como un signo de madurez y crecimiento espiritual.

"Con razón se le veía otra aura, es inexplicable; lo seguí y luego lo detesté en su adolescencia, luego en El Gran Chef vi algo diferente. ¡Qué bueno, que le vaya muy bien y que mejor seguir a Cristo!". "Dios te proteja a ti y a tu familia, es la mejor elección seguir a Dios". "Con razón se notaba un cambio en él desde hace tiempo. ¡Que Dios lo bendiga, la mejor decisión!"., son algunos de los comentarios

Los escándalos que marcaron la carrera del exfutbolista

Aunque su talento prometía una carrera brillante tras su participación en la clasificación al Mundial Sub-17, Reimond Manco vivió años complejos. En varias ocasiones fue noticia por escándalos que afectaron su imagen.

Uno de los más recordados ocurrió en 2013, cuando Magaly TV lo mostró siendo retirado de un taxi en evidente estado inconveniente. Años atrás, en 2010, dejó el Atlante de México tras denunciar un supuesto secuestro en Cancún. Ese mismo periodo su entrenador, Miguel "Piojo" Herrera, reveló que Manco llegaba ebrio a los entrenamientos.

También protagonizó un episodio polémico al escaparse de la concentración de la selección peruana en Panamá para acudir a un casino, situación que reforzó su reputación de jugador problemático fuera de la cancha. En 2011 circuló otro escándalo vinculado a Shirley Arica, quien volvió a mencionarlo hace poco, aunque Manco evitó responder para no alimentar más confrontaciones.

La vida de Reimond Manco siempre estuvo marcada por altibajos, pero su reciente bautizo muestra un giro que muchos consideran sincero y necesario. El exfutbolista parece decidido a dejar atrás un pasado cargado de polémicas y construir una nueva versión de sí mismo guiado por su fe.