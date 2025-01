Inter de Miami de Lionel Messi derrotó a Universitario de Deportes por penales en amistoso internacional

El enfrentamiento entre Inter Miami y Universitario de Deportes generó gran expectativa en Lima, con un Estadio Monumental repleto y cerca de 80 mil espectadores ansiosos por ver a Lionel Messi en acción. Para muchos, esta fue una oportunidad única de presenciar en vivo al astro argentino, quien compartió cancha con otras estrellas del fútbol como Luis Suárez , Jordi Alba y Sergio Busquets.

Universitario cayó en penales tras un partido sin goles

El amistoso internacional, disputado en la capital, culminó con una victoria para Inter Miami en la tanda de penales, tras un empate sin goles en los 90 minutos reglamentarios. Si bien el marcador final fue 5-4 a favor del equipo estadounidense, el resultado pasó a un segundo plano ante el espectáculo brindado por ambos equipos.

Messi y Suárez fueron titulares y jugaron hasta el minuto 72, aunque no participaron en la definición desde los doce pasos. En Universitario, el técnico Fabián Bustos aprovechó el encuentro para probar distintas variantes en su equipo.

Desde los penales, Inter Miami se mostró más efectivo al convertir sus cinco disparos, mientras que en Universitario el ecuatoriano Jairo Vélez falló su intento, lo que terminó sellando la derrota de los cremas. A pesar del resultado, los jugadores peruanos valoraron la experiencia como una prueba importante de cara a la temporada.

"Bonito partido. Los penales son así, suerte. Ya está. Creo que hicimos un buen partido en los 90 minutos. Jugamos todos. No nos vamos satisfechos por el resultado, pero sí por el juego", declaró el defensor Gustavo Dulanto.

¡ESO FUE TODO! Universitario e Inter Miami empataron 0-0. El equipo de Lionel Messi se impuso 5-4 en la tanda de penales.

Hinchas molestos con Messi por no presentarse en el 'Meet & Greet'

El entusiasmo por ver a Messi no solo se vivió en el estadio, sino también fuera de él. Decenas de seguidores adquirieron entradas especiales para un 'Meet & Greet' con los jugadores del Inter Miami, con la esperanza de conocer y tomarse una foto con la estrella argentina. Sin embargo, el evento no cumplió con sus expectativas, ya que Messi no se presentó.

En su lugar, solo Luis Suárez y Sergio Busquets participaron en la sesión exclusiva, lo que generó molestia entre los asistentes, quienes habían pagado sumas considerables para estar cerca del campeón del mundo. Mirella Carbajal, una de las afectadas, contó en "Amor y Fuego" que desembolsó 3,855 soles con la esperanza de que su hijo pudiera conocer a Messi.

"Pagué 3,855 soles para que mi hijo acceda a esta entrada de hospitality, donde les brindaba un 'Meet & Greet' con algunos de los jugadores. En una entrevista, el organizador aseguró que Lionel Messi estaría presente. Tengo el video y la entrevista donde lo confirma, por eso compramos con la certeza de que iba a estar", expresó indignada.

La entrada también incluía transporte exclusivo al estadio y asientos especiales en la zona de butacas rojas, pero para muchos, el principal atractivo era el encuentro con Messi, lo cual nunca ocurrió.

"Es el ídolo de mi hijo, se muere por tener una foto con él. Yo solo quiero que cumplan lo que prometieron. No me interesa la cena, quiero que le cumplan el sueño a mi hijo. Son 35 chicos que compraron la entrada, ¿qué le cuesta bajar y tomarse la foto?", agregó Carbajal a las afueras del Swissotel.

El partido entre Universitario e Inter Miami fue un espectáculo inolvidable para los hinchas, aunque la ausencia de Messi en el 'Meet & Greet' dejó un sabor amargo entre quienes pagaron para conocerlo. Hasta el momento, ni el jugador ni los organizadores han dado declaraciones sobre el incidente, dejando en incertidumbre si el compromiso será cumplido en otra ocasión.