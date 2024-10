Jean Ferrari 'minimiza' altercado con Christian Cueva en partido contra Cienciano: "Parte del espectáculo"

Universitario de Deportes logró una importante victoria como local al vencer 3-1 a Cienciano en la jornada 16 del Torneo Clausura. Este triunfo permitió al equipo retomar el liderato del segundo torneo de la temporada y los acercó a su meta de convertirse en bicampeones nacionales.

Sin embargo, lo que más llamó la atención durante el partido fue un altercado entre Jean Ferrari y Christian Cueva. Sobre esto, el administrador de la 'U' tomó el incidente con humor y destacó que fue parte del espectáculo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Christian Cueva protagonizó un tenso momento con Jean Ferrari

Al minuto 75 del partido, el entrenador de Cienciano, Cristian Díaz, buscó cambiar el desempeño del equipo y decidió sustituir a Christian Cueva, una decisión en la que también influyó la tarjeta amarilla que este había recibido.

Sin embargo, al retirarse de la cancha, el mediocampista fue abucheado desde las cuatro tribunas del estadio Monumental. En respuesta, Cueva aplaudió sarcásticamente y señaló que había salido campeón en ese mismo estadio (con San Martín) antes de ceder su lugar a Aldair Rodríguez.

El incidente no terminó ahí. Mientras Cueva se dirigía a la zona técnica de Cienciano, alguien en la tribuna occidental lo increpó, a lo que él respondió con gestos de desconcierto, diciendo "¿cuándo has jugado tú?". Momentos después, se supo que el intercambio fue con Jean Ferrari.

Cuando parecía que el incidente quedaría como una simple anécdota, al finalizar el partido, el exjugador de Alianza Lima se dirigió nuevamente hacia la tribuna occidental, esta vez con más ímpetu, para discutir con el máximo dirigente de Universitario, sugiriendo un encuentro en otro lugar. Para evitar que la situación escalara, el mediocampista tuvo que ser contenido por miembros del cuerpo técnico de Cienciano y personal de seguridad.

¿Qué dijo Jean Ferrari?

Tras el altercado, Jean Ferrari fue consultado sobre lo que había pasado en el campo de juego. En ese sentido, el administrado de Universitario de Deportes minimizó lo sucedido alegando que todo fue parte del espectáculo.

"No pasa nada, es parte del espectáculo (risas)", fueron sus primeras palabras para los medios de prensa luego de la contienda en el estadio Monumental.

Asimismo, afirmó que no habló con el experimentado volante y que el equipo está concentrado en su próximo encuentro como visitante contra Los Chankas. "No he hablado con él. Estamos enfocados en ganar, en sacar buenos resultados. Todo nuestro foco está ahora en Andahuaylas", precisó.