Christian Cueva DENUNCIA a Pamela López por violencia física y psicológica: "Yo soy la víctima"

Christian Cueva vuelve a estar en el ojo de la tormenta, ya que esta vez decidió denunciar a su esposa, Pamela López, por presuntamente haberlo agredido física y psicológicamente. El futbolista alega que Pamela provocó burlas entre sus amigos al haberlo golpeado dentro de un ascensor.

Esta mañana, América Hoy reveló que el futbolista denunció a la influencer el pasado 30 de septiembre ante la Corte Superior de Justicia de La Libertad por el presunto delito de maltrato físico y psicológico.

El jugador de Cienciano del Cusco se apoyó en el video que Pamela López difundió, donde se observa una pelea entre ambos dentro de un ascensor de un edificio en Trujillo, para acusarla de haberlo golpeado en el rostro, lo cual le habría ocasionado daño psicológico.