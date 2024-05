¡No le digas! Reimond Manco "destruye" a Guerrero por su nivel en la Liga 1: "¿Ahora quién es el criticado?"

¡Se mandó con todo! La llegada de Paolo Guerrero al fútbol peruano se dio en medio de gran expectativa. El "Depredador" terminó siendo convencido por el fuerte poder económico de los Acuña y estampó su firma para jugar en la César Vallejo, luego de ser campeón de la Copa Sudamericana con LDU Quito. Sin embargo, hasta la fecha, solo ha anotado tres tantos con la camiseta de los "poetas" y viene arrastrando una lesión la cual lo alejará de las canchas los próximos encuentros. Tras este triste panorama, Reimond Manco habló fuerte y claro y no dudó en decirle de todo al goleador de la selección peruana, tildando su paso por la Liga 1 como intrascendente.

Reimond Manco arremete contra Paolo Guerrero

Paolo Guerrero llegó al fútbol peruano para tener su primera experiencia en el torneo nacional y lo viene haciendo con la camiseta de la César Vallejo. Sin embargo, hasta la fecha, no ha sido tan determinante como se pensaba en la escuadra "poeta" y desde su arribo a Trujillo solo acumula tres tantos, una cifra baja para un goleador de su categoría.

Esto ha desatado una serie de críticas por parte de diversos usuarios en redes sociales, quienes cuestionan el accionar del capitán de la selección peruana. Otro detalle que llama la atención es que, coincidentemente, la mayoría de los partidos que se ha perdido por "lesión" son los que se han disputado en altura, lo cual hace que muchos piensen que el "Depredador" estaría eligiendo qué partidos jugar y cuáles no.

Ante todo esto, Reimond Manco, actual fichaje de Unión Comercio de la Liga 1, se pronunció al respecto y mandó una serie de contundentes mensajes en contra del delantero peruano. El popular "Rei" recordó que hace un tiempo, Paolo Guerrero minimizó la Liga 1 y a los futbolistas que jugaban en el torneo nacional, calificándolo como una "liga de bajo nivel".

"Hay un 9, que hace un tiempo atrás cuando jugaba en el extranjero dijo que el nivel del fútbol peruano está por debajo de tal fútbol, que es donde jugaba. Lo dijo cuando estaba en la selección peruana. Y ese 9 vino acá al fútbol peruano. ¿Está marcando diferencia? ¿La está rompiendo? Le está costando", dijo Reimond Manco.

La boca castiga

Además, Reimond Manco enfatizó en que, quizás, las críticas que en su momento tuvo Paolo Guerrero contra el fútbol peruano no fueron con mala intención. Sin embargo, señaló que muchas veces "la boca castiga" y eso es lo que hoy le estaría pasando, en su opinión, al experimentado ariete nacional.

"No es fácil. Nadie duda de su capacidad, de su jerarquía, nadie duda de lo que puede hacer, pero ¿qué pasó? ¿No que el fútbol peruano no tenía un nivel bueno? Por eso, como él nunca jugó acá, nunca debutó profesionalmente, no sabe lo que significa jugar en el fútbol peruano y lo minimizó. Yo creo que no lo hizo con mala intención, sino repitió lo que la prensa y la gente dice. ¿Pero qué pasó? La boca castiga. ¿Ahora quién es el criticado?", manifestó.

"𝗡𝗢 𝗦𝗔𝗕𝗘 𝗟𝗢 𝗤𝗨𝗘 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗥 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗙𝗨𝗧𝗕𝗢𝗟 𝗣𝗘𝗥𝗨𝗔𝗡𝗢" 😳 🇵🇪



Reimond Manco habló respecto al actual nivel de Paolo Guerrero en la Liga1. ¿Qué opinan? 🤔



🎙️ Cojo y Manco pic.twitter.com/Hrbj9x1T82 — Pase Filtrado (@pasefiltradope) May 6, 2024

Cabe destacar que, en el Torneo Clausura, Reimond Manco y Paolo Guerrero podrían sostener un duelo aparte. Unión Comercio, club del "Rei", y César Vallejo, equipo del "Depredador", se enfrentarán por la fecha 10 del Torneo Clausura, el cual se podría disputar en septiembre. El duelo será más que interesante y podríamos ver qué jugador marca la diferencia. A preparar canchita para el próximo partido que se disputará en Trujillo.