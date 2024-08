Raúl Ruidíaz no llegará a Universitario de Deportes para el Torneo Clausura ¿Cuáles son los motivos?

A pesar de los esfuerzos de Universitario de Deportes por traer de vuelta a Raúl Ruidíaz, la 'Pulga´ no llegará al club merengue en su año de centenario. Y es que el futbolista no pudo acordar su salida del Seattle Sounders por varios motivos que serán detallados en la siguiente nota.

Cabe resaltar que muchos hinchas esperaban que Raúl Ruidíaz pueda regresar al club este año. Sin embargo, esto no podrá darse. Te contamos todos los detalles en la siguiente nota.

Raúl Ruidíaz no llegará a Universitario de Deportes

Luego de muchas semanas de especulación sobre la posible llegada de Raúl Ruidíaz al cuadro merengue, se conoció que este regreso de la 'Pulga' no podrá darse, lo cual ha causado la desilusión de muchos hinchas de Universitario de Deportes.

🚨Finalmente Raúl Ruidíaz no llega a Universitario de Deportes para este torneo Clausura.

➡️Se hizo todo lo posible entre ambas partes para lograr su regreso. El jugador puso mucho de su parte y el club hizo un esfuerzo grande en lo económico e incluso se dieron varias charlas... pic.twitter.com/Uvs8nf6GcS — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) August 29, 2024

Cabe resaltar que el club hizo todo lo posible por traer de regreso al futbolista peruano. Sin embargo, Raúl Ruidíaz no habría podido llegar a un acuerdo con su club Seattle Sounders, pues es considerado una pieza clave en dicho equipo y quieren que cumpla su contrato hasta fin de año.

"Se hizo todo lo posible entre ambas partes para lograr su regreso. El jugador puso mucho de su parte y el club hizo un esfuerzo grande en lo económico e incluso se dieron varias charlas entre el comando técnico de la U y la "Pulga"", acotó el periodista Gustavo Peralta a través de sus plataforma en X.

"Estaba todo encaminado, acordado, con lo que el peruano buscó liberarse pero Seattle Sounders no lo deja salir porque lo consideran clave en el equipo por lo que pelean futbolísticamente y, lo más importante, buscan que se respete el contrato que es hasta fin de año. No hay cómo si su club no lo quiere soltar", agregó.

Decisión definitiva

El periodista Gustavo Peralta dejó en claro que Universitario de Deportes no negoció directamente con Seattle Sounders. Ante ello, fue Raúl Ruidíaz quien buscó su salida del club para volver a Universitario de Deportes. No obstante, esto no pudo ser posible debido a que lo consideran una pieza clave en el equipo.

"Hay que señalar que la U nunca negoció con el club de la MLS, el jugador buscó su salida bajo sus formas y condiciones pero nunca pudo destrabar esto. ¿Y por qué no se negoció directamente de club a club? La U no iba a asumir económicamente una salida por unos cuantos meses de contrato que restaban cuando el esfuerzo estaba puesto en los años de contrato que ofreció", señaló Gustavo Peralta.