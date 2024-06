Ricardo Gareca y su emotivo mensaje a Perú previo al partido contra Chile: "Le guardo un gran cariño"

Ricardo Gareca envió un mensaje a Perú antes del 'Clásico del Pacífico' en la Copa América 2024. El 'Tigre' no dudó en hablar sobre nuestro país, donde fue acogido durante casi 8 años al mando de la 'Bicolor'. Sin embargo, ahora se encuentra dirigiendo a la Selección de Chile, con la que Perú debutará en el torneo este viernes 21 de junio.

A pesar de que Ricardo Gareca ahora dirija a la selección de Chile, tal parece que no ha olvidado su paso por el Perú. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ricardo Gareca y su emotivo mensaje para Perú

Ricardo Gareca expresó sus sentimientos al enfrentar a la 'Blanquirroja' en un partido crucial contra 'La Roja'. Ambas selecciones necesitan reivindicarse ante sus hinchadas tras los malos resultados en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

Ante ello, el 'Tigre' Gareca envió un emotivo mensaje para los hinchas peruanos, pues fue él quien nos regresó al mundial en el 2018. "El agradecimiento con ustedes (Perú) nunca va a cambiar, me trataron muy bien. Somos seres humanos y no robots. Lo emocional pasa por mi en ver un nuevo equipo. Es difícil comprender, pero hoy tengo un desafío y entusiasmo por el inicio de la copa", dijo el recordado entrenador argentino en conferencia de prensa previo al Perú vs Chile.

"Estoy enfocado en la importancia de una copa como la de América. El pasado que pude haber tenido por el cual le guardo un gran cariño a Perú, hoy estoy enfocado en analizarlos, tienen un nuevo cuerpo técnico y vamos delineando el equipo que saldrá a jugar mañana", agregó el 'Tigre' a los medios de prensa.

¿Qué dijo sobre Jorge Fossati?

Este jueves, Ricardo Gareca, el técnico de la selección chilena, ofreció una conferencia de prensa, un día antes de enfrentar a Perú en la primera fecha del Grupo A de la Copa América 2024. Durante la conferencia, se le preguntó a Gareca si tiene una relación cercana con Jorge Fossati, el entrenador de la 'Bicolor', dado que ambos cuentan con una extensa trayectoria en el fútbol, tanto como jugadores como entrenadores.

"No tengo una amistad con Jorge (Fossati), pero sí un gran respeto. Sé de su gran trayectoria en el fútbol y nos hemos cruzado en partidos en Uruguay, yo dirigiendo a Vélez. Le deseo lo mejor. Creo que está capacitado para todos los desafíos que tiene Perú", manifestó el 'Tigre'.