Abuelita de la Uchulú reacciona a su transición de sexo: "Respeto tu decisión y te amo mucho"

La Uchulú, una de las creadoras de contenido más populares del Perú, sorprendió a sus seguidores al viajar a Asia para someterse a una cirugía de reasignación de sexo. Actualmente, la influencer se identifica con el género femenino y, tras su transición, decidió preguntar a su abuelita qué pensaba sobre este importante cambio en su vida.

A través de sus historias de Instagram, la Uchulú invitó a sus seguidores a hacerle preguntas. Cuando uno de ellos le consultó sobre la opinión de su hermano respecto a su transición, ella aprovechó para mostrar también lo que pensaba su abuelita, una persona muy importante en su vida.

Por primera vez, la señora habló ante la cámara y, aunque reconoció que sus creencias religiosas le indicaban que la decisión de su nieta no era correcta, aseguró con firmeza que la ama incondicionalmente.

La Uchulú se mostró conmovida y agradecida por el respeto de su abuelita hacia su decisión, destacando que, a pesar de sus creencias, nunca la ha juzgado. "Ella respeta mucho mis decisiones... no me juzga como lo hacen muchos que dicen creer en Dios", agregó la influencer.

Finalmente, la Uchulú afirmó que siempre recibe muestras de amor de su abuelita cuando la visita, fortaleciendo su relación basada en el respeto y el cariño. "Cada que vengo a mi casa, me abraza y me da un beso. Es la mejor muestra de amor que siempre tengo de ella", concluyó.

