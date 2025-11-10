Aída Martínez ampayada besandose efusivamente con misterioso galán gringo al que llama "mi esposo"

El efusivo chape que se dieron en la parte trasera de un taxi no solo fue un momento de alto voltaje, sino que confirma que la modelo ha pasado rápidamente la página de su matrimonio, reingresando a la escena social con un nuevo y apuesto acompañante.

Aída Martínez presentó a su nuevo galán

El ampay de Amor y Fuego desató inmediatamente la polémica y las especulaciones. La arequipeña fue vista saliendo de un concurrido local miraflorino junto a un hombre de nacionalidad extranjera, de apariencia rubia y fornida, cuya identidad aún es un misterio para la prensa. La sorpresa no fue solo el ampay en sí, sino la frase que la modelo utilizó al presentarlo a su círculo más íntimo:

"Te presento a mi esposo", fue la declaración de Aída, aunque se especula que fue dicha en tono jocoso y de gran confianza, dado el reciente fin de su matrimonio con el empresario Adolfo Carrasco, el padre de su hija. No obstante, el comentario ha sido interpretado como un signo inequívoco de la gran química y la seriedad que podría estar tomando esta nueva relación.

El "chape de ley" que encendió la noche

El momento más álgido del ampay se dio a la salida del local. La pareja abordó un taxi y, sin perder un segundo y sin temor a las cámaras, la intensidad de su encuentro se desató sin disimulo.

Las imágenes captadas por el programa de farándula son contundentes. La arequipeña y su acompañante se dieron un "chape de ley" y "con lenguado" en el asiento trasero del vehículo, en un apasionado encuentro que empañó las lunas del auto, confirmando que el vínculo es mucho más que un simple affaire de una noche. La pasión del momento fue tal que el informe de Amor y Fuego lo catalogó como uno de los besos más fogosos de la temporada de ampays.

Aida Martínez disfruta de su soltería y le saca el juego a su estilo de vida

La soltería sin luto: Aída pasa la página de su matrimonio

El ampay se produce poco después de que Aída Martínez confirmara el fin de su matrimonio. Las imágenes confirman que la modelo ha decidido no guardar luto por su relación anterior y que ha pasado la página rápidamente, enfocándose en disfrutar su vida social y sentimental sin restricciones. Este estilo de vida, que la ha caracterizado a lo largo de su carrera, demuestra que la arequipeña no teme a las críticas y vive su soltería con intensidad.

El video finaliza con la pareja abandonando el taxi para dirigirse a un after party en un destino desconocido. La farándula queda a la expectativa de la identidad del misterioso galán gringo y si esta relación podría consolidarse como el nuevo romance bomba del espectáculo peruano.