Alejandra Baigorria cuenta cómo se dio su primer beso con Said Palao: "En el ascensor y me correspondió"

Alejandra Baigorria, exguerrera, sorprendió al público al contar cómo ocurrió su primer beso con Said Palao. Durante una reunión en casa de los Palao, la excompetidora de "Esto Es Guerra" fue quien tomó la iniciativa y, tras una serie de coincidencias, compartió un momento especial con Said.

Alejandra revela detalles de su primer beso con Said

Según Alejandra, en un principio, Said no quería unirse a la parrillada, pero sus amigos lograron convencerlo. Después de un rato, ella pensó en retirarse del evento, pero la insistencia de sus amigos hizo que se quedara. Fue en ese momento cuando comenzó a interactuar con Said.

"No sé cómo Said termina sentado a mi lado y empezamos a hablar. Hubo como una química", indicó en un inicio.

La química entre ambos surgió rápidamente. Mientras conversaban, la conexión entre ellos se hizo evidente. El beso, según la narración de Alejandra, sucedió de manera inesperada cuando ambos estaban en un ascensor, camino a la salida. El vehículo de Alejandra iba a ser remolcado, lo que los llevó a tomar el ascensor juntos.

Por su parte, Said Palao también compartió su versión sobre ese primer beso. Aunque negó que Alejandra fuera la que diera el primer paso, sí destacó la atracción mutua y las miradas que compartieron antes del beso. El momento fue interrumpido por la presencia de Facundo, quien se encontraba cerca de ellos.

"Estábamos en el ascensor y había como miradas medias extrañas y ella me miraba y se me acerca al pecho y mira hacia arriba. A mí Ale siempre me ha gustado y dije: 'Bueno'. Le di el beso y justo estábamos subiendo y se abre y estaba Facundo, él más chismoso", contó riéndose.

Alejandra anuncia sorpresa para su boda

Alejandra Baigorria está a tan solo una semana de convertirse en la esposa de Said Palao, y no solo se encuentra emocionada por su boda, sino que también quiere celebrar con sus seguidores de una forma especial: sorteando premios.

La empresaria compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que invita a todos a suscribirse a su canal para participar.

"Hola chicos, estamos a una semana de nuestra boda y quería recordarles que no se olviden de inscribirse", comentó Ale con una gran sonrisa, mientras aparecía al lado de Said.

Premios valorizados en mil soles. Alejandra anunció que desde este martes empezarán los sorteos para quienes estén suscritos a su canal, donde compartirá detalles exclusivos del matrimonio.

Es así que, este relato de Alejandra y Said ha generado gran interés, ya que ambos se han convertido en figuras muy comentadas dentro del mundo del entretenimiento. La historia de su primer beso reafirma la conexión que ambos mantienen desde aquel momento.