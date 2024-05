Alejandra Baigorria llora tras hablar de su matrimonio: "15 años que lo esperé"

Alejandra Baigorria se encuentra con los sentimientos a flor de piel tras haber sido cuestionada por su próximo matrimonio con Said Palao y es que este paso importante en su vida fue esperado durante 15 años por la empresaria.

La popular 'Gringa de Gamarra' se mostró sensible y emocionada por finalmente llegar al altar con un hombre que ella ama y admira después de 4 años aproximados de relación la rubia y el modelo pasarán a la fila de los casados.

Un paso importante

Alejandra Baigorria fue invitada especial en el programa de espectáculos 'Mande quien mande' y fue ahí donde la conductora María Pía Copello entrevistó brevemente a la empresaria sobre como se siente con los preparativos de su boda siendo uno de los días más importantes y soñados por Baigorria.

"Yo desde que tengo 20 años sabía lo que quería en la vida, sabía que quería formar una familia, sabía que me quería casar, sabía que quería que todo sea tan perfecto", dijo inicialmente la empresaria.

Asimismo, la modelo se preguntó en algún momento porque ella no podía ser feliz, porque no podía llegar al altar como sus amistades si se había esforzado por encontrar el amor, sin embargo, la vida le tendría preparado algo muy especial.

"Yo cuestionaba y decía pero por qué veo am mis amigas que se casan y yo no que es algo que tanto soñé pero luego entendí con Dios que los tiempos de Dios son perfectos", dijo Ale.

Asimismo, confesó que su acercamiento con Dios hizo que ella entendiera que si no pasó en el pasado debió haber sido porque Dios le tenía preparado algo mejor y fue ahí cuando le puso en su camino a Said Palao.

"Al comienzo no entendía porque me pasaban tantas cosas o elegía mal en el camino pero luego me di cuenta cuando me acerqué mucho a Dios, que Dios tenía un por qué para mí que hasta mis 35 años fue lograr muchas cosas en mi vida, cambiar muchas vidas de muchas mujeres, tener lo que tengo ayudar a mi familia, llegó el momento después de 15 años que lo esperé, Dios sabe por qué hace las cosas y con quién" , afirmó.

Finalmente, María Pía le recalcó a Alejandra que es una muy buena hija y una muy buena persona y es por eso y muchas virtudes más de la empresaria que solo le van a pasar cosas buenas, estas palabras hizo que la modelo derramé algunas lágrimas.

Macarena Vélez sobre el matri de Said Palao y Alejandra: "Si él es feliz, está perfecto"

Macarena Vélez quien hace días fue eliminada de 'Esto es Guerra' entre lágrimas visitó el set de 'América Hoy' donde reveló como se siente ante el matrimonio de su expareja Said Palao.

La modelo respondió de una manera bastante madura y resaltando que le guarda mucho cariño a Palao y a su familia por lo que espera que tenga una vida llena de amor con los suyos.

"Yo la verdad me alegro muchísimo por Said que es uno de mis exs, estoy contenta porque si él es feliz, está perfecto", dijo la modelo bastante sincera en su respuesta demostrando que el pasado es solo eso el pasado.

Asimismo, reveló que si bien es cierto también vivió momentos desafortunados con el modelo prefiere dejarlo atrás y seguir adelante cada uno siendo feliz con sus vidas deseándose lo mejor.

Declaraciones de Macarena Vélez

"Me llevo los mejores recuerdos y pues las cosas negativas ahí quedan", agregó Maca recordando la buena relación que tuvo con Palao.

Por otro lado, dejó en claro que hasta el momento le tiene mucho cariño a la familia de su ex: "Saben que a la familia de él yo los quiero muchísimo y les deseo mejor", dijo.

Finalmente, fue cuestionada sobre la relación que lleva con Alejandra quien en algún momento declaró que no tenía ningún problema con la ex de su novio y que incluso admira su entrega como competidora en 'Esto es Guerra'.

"Bueno me la he cruzado en algunas oportunidades, no conversamos ni nada pero todo bien", dijo Vélez confirmando que no tiene ningún vínculo con la empresaria pero que a pesar de ello se tienen mucho respeto.

Actualmente, Alejandra y Said ya habrían definido el local donde se casarán y es que ambos se encuentran emocionados por darse el 'SÍ' y pronto agrandar la familia.