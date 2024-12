Alessia Rovegno habría confirmado su RUPTURA con Hugo García: "Siempre nos voy a recordar así"

Alessia Rovegno y Hugo García han estado en los titulares durante los últimos días debido a una posible ruptura, ya que ambos se han mantenido alejados desde hace varias semanas. Recientemente, la modelo habría confirmado que la relación no va más con un sentido mensaje que borró a los pocos minutos.

Los rumores de una ruptura entre Alessia y Hugo se intensificaron desde hace varias semanas, ya que dejaron de compartir fotos juntos, como era habitual en ellos. Incluso, cuando estuvieron en un mismo evento, no se mostraron tan cercanos como lo habían hecho en ocasiones anteriores.

La noche del último domingo, la ex reina de belleza utilizó su Instagram oficial para compartir una fotografía junto a Hugo, en la que ambos lucen muy felices. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el texto que acompañaba la imagen.

"Siempre me voy a acordar así, un ser demasiado especial ¡Te amo!" , decía el texto escrito por Rovegno.

Hugo no alcanzó a repostear la historia de Alessia, ya que la modelo tomó la decisión de eliminar la fotografía a los pocos minutos, dejando un gran desconcierto entre sus seguidores, quienes están pendientes sobre el estado de su relación.

Alessia Rovegno y Hugo García

América Hoy abordó el tema de la posible separación de la parejita de moda y entrevistó a Facundo Gonzáles, quien dio las primeras luces sobre una posible separación, aunque él se negó a contar más detalles y dijo que todo se había tratado de una broma.

Enseguida, los reporteros del programa se comunicaron con la tía de la ex Miss Perú 2023, Fiorella Cayo, quien también se rehusó a contar más detalles sobre el estado de la relación entre Alessia y Hugo, asegurando que es un tema de ellos.

"No tengo nada que comentar ni decir. Los amo a los dos. Son chicos increíbles, tienen una relación de amistad muy profunda, siempre desde que empezaron una relación. Así que, si han terminado, no es algo de lo que ellos tengan que hablar. No tengo nada que decir al respecto", indicó Fiorella Cayo.