Allison Pastor se sincera y habla sobre su cercanía con Greissy Ortega: "Cada quien busca a su pareja"

Allison Pastor, esposa de Erick Elera, comparte su perspectiva sobre Greissy Ortega, cuñada y hermana de Milena Zárate, en medio de un contexto familiar y mediático. A pesar de las controversias, Pastor reveló detalles sobre su trato con la colombiana Ortega y destacó que tienen un buen vínculo.

Por ello, en una reciente entrevista, Allison Pastor se refirió a Greissy Ortega, quien ha estado en el centro de la atención pública tras ser desalojada junto a sus hijos. Aunque su relación ha sido objeto de especulación, Pastor decidió abrirse sobre cómo se siente respecto a su cuñada. Conoce más detalles en la siguiente nota.

A pesar de la cálida acogida que Allison Pastor ha brindado a Greissy Ortega en su hogar, la esposa de Erick Elera ha enfrentado momentos complicados con los medios de comunicación al hablar sobre su cuñada. Cabe recordar que en octubre de este año, la colombiana fue sacada del departamento donde se encontraba junto a sus hijos, lo que generó una serie de reacciones contundentes por parte de ella.

"Estoy cansada que me metan a mí y a mi esposo en problemas ajenos. Es mi hermano, pero yo no soy responsable de sus actos ni mucho menos de su actual pareja. Tu jefa está afirmando algo que no es. Que se rectifique porque a mí no me gusta estar en problemas ni que mi nombre esté en los problemas por culpa de otras personas", dijo a un reportero de Magaly Medina.