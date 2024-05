Almendra Gomelsky y su inesperada reacción a la película de Nubeluz: "No puedo prestar atención a..."

Almendra Gomelsky, junto a sus compañeras Xiomy Xibillé y Lilianne Braun, hablaron recientemente con las cámaras del programa "Todo se filtra". Las ex Dalinas de Nubeluz anunciaron que celebrarán con un show los 34 años del icónico programa infantil. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su respuesta cuando se les preguntó sobre la película de Nubeluz.

Almendra Gomelsky y su reacción sobre película de Nubeluz

Durante la entrevista, un reportero les preguntó sobre la película protagonizada por Andrés Wiese y Silvana Cañote. Xiomy Xibillé fue la primera en responder, aclarando que no tienen mucha información al respecto. "Realmente no sabemos mucho de la película. Hemos oído lo que ustedes han oído, pero no somos parte ni del elenco ni de la historia, no sabemos", afirmó Xiomy.

Dalinas sobre película de Nubeluz. (Panamericana Televisión)

Esperan respeto por su legado. Lilianne Braun también expresó su opinión, destacando la importancia de mantener el respeto por el legado de Nubeluz. "Lo único que puedo decir es que de lo poco que hemos escuchado, pensamos siempre que ojalá que lo que hagan, sea lo que sea, que mantengan la linda energía, la pureza y el respeto que se merece Nubeluz", dijo con seriedad.

Almendra Gomelsky estaba a punto de dar su opinión cuando su representante la apartó de las cámaras. No obstante, alcanzó a decir: "Ni siquiera la he visto, no puedo prestar atención a algo que no... (he visto)", dejando claro que no tenía conocimiento sobre la película.

El legado de Nubeluz

Además de hablar sobre la película, Almendra, Xiomy y Lilianne anunciaron que celebrarán con un show los 34 años de Nubeluz. Este programa infantil marcó a toda una generación en la década de los 90 con sus juegos, canciones y concursos. "Nubeluz se convirtió en mi familia", recordó Almendra Gomelsky en una publicación anterior.

Las Dalinas fueron las animadoras principales de Nubeluz, un programa que se ganó el corazón de muchos niños en América Latina. Con su energía y carisma, lograron crear un espacio lleno de diversión y valores positivos. Hoy, su legado sigue vivo y es recordado con cariño por quienes crecieron viendo el programa.

Mensaje a los productores de la película. Aunque no forman parte de la nueva producción, las ex Dalinas expresaron su deseo de que la película sea tratada con respeto. "Nos hubiera gustado tener contacto con los productores de la película", comentaron en una comunicación previa con este medio.

La reacción de Almendra Gomelsky y sus compañeras sobre la película de Nubeluz deja claro que, aunque no están involucradas en el proyecto, esperan que se mantenga la esencia y el respeto por el trabajo que realizaron hace más de tres décadas. Mientras tanto, los fans de Nubeluz podrán disfrutar del show conmemorativo por sus 34 años.