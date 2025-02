Ana Siucho rompe su silencio tras ampay de Edison Flores con "amigas" en un yate: ¿Qué dijo?

El reciente ampay de Edison 'Orejita' Flores disfrutando de un día en alta mar junto a varias amigas ha generado controversia en el espectáculo peruano, ya que desde hace meses hay rumores que indican que su matrimonio con Ana Siucho estaría a punto de resquebrajarse definitivamente.

La doctora Ana Siucho se fue de Perú para radicar en Estados Unidos hace varios meses, a raíz de una polémica entrevista con Beto Ortiz, donde reveló varios detalles delicados de las investigaciones contra sus hermanos y primos.

Desde entonces, el matrimonio Flores-Siucho ha estado en boca de todos, ya que diversas fuentes indicaban una posible crisis que terminaría en divorcio. Incluso, el futbolista borró todas las fotografías junto a su esposa, mientras que ella aún mantiene las imágenes en su cuenta de Instagram.

Al parecer, Ana Siucho actualmente se encuentra en Estados Unidos, luego de pasar las fiestas junto a su esposo y sus hijos. Sin embargo, no habría tomado nada bien las imágenes que emitió anoche el programa Magaly TV, La Firme.

A pesar de que no se pronunció directamente sobre el reportaje, la esposa del 'Orejitas' utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video en el que parece indicar que extraña a Lima. "Lima la gris, ¿eres tú?", se preguntó mientras conducía por una avenida de Estados Unidos.

Además, Ana decidió limitar los comentarios en sus publicaciones donde aparece con Edison Flores, y ahora solo las personas que ella sigue pueden hacerlo. Los rumores de una posible crisis continúan, mientras ambos se mantienen distanciados físicamente.

Ana Siucho rompe su silencio

Magaly Medina ya estrenó su primer programa de este año, donde sorprendió imágenes y videos de Edison Flores. El popular 'Orejitas' se lució disfrutando en yate con amigos y amigas, donde la conductora de TV afirma que ya se acabó su imagen de hombre hogareño.

"Le gusta salir, divertirse, salir solo con sus amigos... ya no es la imagen de hombre devoto, no es ejemplo de hombre hogareño, el último romántico (...) con cuatro jovencitas el juerguea. Puede ser una reunión, no vemos nada de malo. La cuestión es que te expones donde hay chicas, si eres un hombre casado, que tendrías que estar haciendo ahí", expresó.