Christian Cueva confiesa haberse casado con Pamela López sin estar ENAMORADO de ella

Christian Cueva concedió una íntima entrevista a Andrea Llosa en la que confesó haberse casado con Pamela López sin estar enamorado de ella. El futbolista indicó que su relación con la madre de sus hijos se había desgastado y que habían terminado en varias oportunidades.

Durante la conversación con la conductora de ATV, el delantero de Cienciano del Cusco afirmó que las historias de violencia que Pamela López contó son falsas. En ese momento, Andrea le consultó si en algún momento amó a la madre de sus hijos, y él respondió de manera tajante:

"En su momento hubo ese amor que uno siente cuando se enamora. (¿En el 2019 te casaste enamorado?) Para ser honesto, no, no me casé estando enamorado", indicó el futbolista, dejando impactada a Andrea.