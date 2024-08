Andrea San Martín se sorprende al saber que su personaje estará en la serie de Deyvis Orosco ¿Qué dijo?

Hace poco realizaron la conferencia de prensa de la serie biográfica 'Tu Nombre y el Mío' donde cuenta la vida del cantante Deyvis Orosco. Además, presentaron a todo el elenco que formará parte de este proyecto. Andrea San Martín, expareja del 'Bomboncito de la Cumbia', quedó muy sorprendida que su personaje también aparecerá.

Deyvis Orosco y la productora Michelle Alexander presentaron a todo el elenco que formará parte de 'Tu Nombre y el Mío' por los próximos seis meses. Entre ellos, presentaron a la actriz Sirena Ortiz, quien interpretará a un interés amoroso del protagonista que se llamará Adriana Martínez. El parecido con la influencer Andrea San Martín, muchos habrían llegado a la conclusión que sería su personaje.

En el programa de 'América Hoy', la locutora radial Andrea San Martín estuvo de visita y quedó sorprendida cuando le mencionaron que formará parte de la serie que se estrenará. Muy a su estilo, la influencer comentó que ella debía haber participado en el guion si fuera el caso, dijo entre broma a las conductoras del programa de televisión.

"¿Yo voy a aparecer en la serie? ¿De verdad? ¿Pero han dicho que es mío? Porque yo he escuchado que es ficción ¡No! Porque imagínate, si fuese realidad, yo hubiese participado en el guion. Bueno, pero es que yo soy como Janet no hay una actriz que me pueda reemplazar ¡Perdóname! Si eso no fuese ficción, la mitad de la novela tendría mi nombre y, es más, sería el continuará", expresó.