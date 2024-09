Andrés Hurtado reaparece en redes tras polémica y se confiesa: "Estoy recuperado"

El conocido conductor de televisión Andrés Hurtado sorprendió a sus seguidores al regresar a las redes sociales tras una complicada operación. En su cuenta de Instagram, el presentador de TV publicó un mensaje positivo sobre el éxito de su cirugía, tranquilizando a quienes estaban inquietos por su salud.

Sin embargo, muchos de sus seguidores esperan que Andrés Hurtado se pronuncie sobre las fuertes acusaciones en su contra por presunto tráfico de influencias y corrupción. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La noticia de su operación había causado rumores sobre la gravedad de su salud, pero el mensaje de Hurtado dejó en claro que el procedimiento fue exitoso. En su publicación, el conductor de 'Sábado con Andrés' agradeció a los profesionales de la salud que lo atendieron y expresó su gratitud a sus seguidores por las muestras de cariño.

Sin embargo, el conductor de televisión evitó pronunciarse sobre su reciente polémica luego de las graves acusaciones en su contra. Cabe resaltar que el Poder Judicial anunció el impedimento de salida del país de Andrés Hurtado ante la investigación por presunta corrupción y tráfico de influencias.

"Hoy viernes 13, viernes 13 siempre es un buen día para mí. Hoy me dieron de alta, así que estaré en casa cuatro días, en reposo. Yo mandé un video del día que me operaron. El sábado luego de terminar mi programa, el domingo a las 3 de la mañana me interné en la clínica de emergencia. La operación salió extraordinaria, perfecta, ya estoy recuperado", comentó el conductor de TV.