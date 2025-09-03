Austin Palao confirmó que su amistad con Facundo González se terminó: "Hubo un quiebre"

Hace unas semanas, Oriana Marzoli reveló que Austin Palao le pidió a su hermano Said que no la incluyera en la lista de invitados de su boda con Alejandra Baigorria. Esta confesión generó tensión en el círculo de amistades del chico reality, al punto que Facundo González, pareja de Oriana, confirmó el fin de su relación amical con Austin. Frente a la polémica, el modelo decidió romper el silencio.

Austin admite quiebre con Facundo

En declaraciones a América Espectáculos, Austin Palao reconoció que su relación con Facundo sufrió una ruptura. Sin embargo, aseguró que prefiere asumirlo con calma y ver las cosas desde una perspectiva positiva.

"Hubo obviamente un quiebre y ya está, hay que normalizar, siento yo, que gente entre a tu vida como también salga. Entonces vivo mi vida así, bajo mis estándares. Me gusta como soy, como pienso, y las personas que vibren conmigo son bienvenidas, y las que no, son libres de no pertenecer. Igual, el cariño siempre está ahí", expresó el modelo.

El exchico reality también fue consultado sobre la posibilidad de retomar la amistad con el argentino en un futuro. Aunque aclaró que no tiene intención de forzar nada, dejó abierta una pequeña ventana a la reconciliación lo que rápidamente genero expectativa en los seguidores de ambos.

"En mi caso no, pero uno nunca hay que escupir al cielo, siento yo. Pero lo mantengo muy bien, tranquilo, en paz. Es por ahí por donde me gusta transitar. Siempre los mejores deseos, en realidad", comentó Palao, dejando entrever que no guarda rencores.

¿Invitado a la boda de Facundo y Oriana?

Otro de los temas que generó curiosidad fue la respuesta de Austin sobre la posibilidad de ser invitado a una eventual boda entre Facundo González y Oriana Marzoli. Ambos han hablado abiertamente sobre sus planes de matrimonio, y al ser consultado sobre si asistiría, el modelo respondió con humor e ironía.

"Primero, para eso hay que comprometerse, y bueno, si quieren tenerme ahí, encantado de ir si me lo ofrecen. Tendría que ver unas cosas en mi agenda, pero no, feliz de que sea. Creo que el símbolo de compromiso es más fuerte", indicó entre risas.

En conclusión, la polémica generada tras las declaraciones de Oriana Marzoli marcó un antes y un después en la amistad entre Facundo González y Austin Palao. Aunque ambos han confirmado el distanciamiento, Austin opta por mantener la calma, sin cerrar completamente las puertas a una reconciliación.