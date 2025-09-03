Vania Bludau revela si conversó con Mario Irivarren sobre tener hijos cuando eran pareja ¿Qué dijo?

Como se recuerda, Vania Bludau fue pareja de Mario Irivarren y cuando se encontraron en la boda de Alejandra Baigorria causó un gran revuelo que Onelia Molina terminó su relación con el chico reality.
¿Vania Bludau habló de Mario Irivarren sobre boda e hijos?
Hace unas semanas, Mario Irivarren y Onelia Molina retomaron su relación amorosa después de haber terminado en la boda de Alejandra Baigorria porque el chico reality quiso 'cerrar ciclos' con su ex Vania Bludau.
Ahora, la íntima amiga de la empresaria de Gamarra regresó de una viaje por Europa y fue consultada sobre la reconciliación de su ex con la joven odontóloga. Ante esto, afirma que no se encuentra pendiente de lo que viene pasando.
"Yo llego de un viaje maravilloso por Europa, no he estado ni pendiente ni cuando estoy en Lima, menos cuando estoy de viaje", expresó.
Luego, la reportera de 'Amor y Fuego' le pregunta si alguna vez tuvo una conversación con Mario Irivarren sobre formar una familia o casarse cuando eran pareja. La joven hizo un gesto de desconcierto y lo negó.
"¿No te hablaba de matrimonio?", le preguntó, y Vania dijo: "No, mira antes me molestaban que me pregunten por mi ex que ya pasaron 13 años, entonces hasta cuando me van a preguntar por Mario Irivarren (¿No hablaba contigo de hijos o de bebés?) No ¿No hay algo más interesante para conversar? ¿El tema es él? que pobre los temas que tienen". No sé, poco me interesa".
Onelia y Mario Irivarren juntos otra vez
La joven odontóloga Onelia Molina sorprendió hace unas semanas cuando besó a Mario Irivarren en 'EEG' confirmando así que retomaron su relación amorosa. La pareja afirma sentirse más fuerte que nunca, e incluso expresaron que desean ser padres, pero aún faltarían aproximadamente 10 años más para cumplirlo.
"Estoy tranquila, creo que ya hablamos y dijimos lo que tuvimos que aclarar y decir. Creo que ya está", comentó. Y al ser consultada si aún ama a Mario, no dudó ni un segundo: "Sí, yo amo a Mario", respondió entre risas nerviosas pero con mucha seguridad.
De esta forma, Mario Irivarren dejó en claro que desea ser padre cuando tenga 40 años y al parecer, siempre lo ha tenido presente de esa manera como un futuro aún lejano. Ya que Vania Bludau reveló que nunca conversó con el chico reality sobre formar una familia juntos cuando estaban, ni mucho menos casarse.