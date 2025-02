Bailarina que expuso chats con Bryan Torres revela conocer a Jefferson Farfán: "Es coqueto"

Las presuntas infidelidades de Bryan Torres continúan generando polémica, sumando ya a cinco mujeres que afirman haber recibido mensajes comprometedores del cantante mientras mantenía una relación con Samahara Lobatón. La última en pronunciarse fue María Medrano, una bailarina que presentó conversaciones con Torres. Sin embargo, lo que más sorprendió fueron sus declaraciones sobre cómo habría conocido a Jefferson Farfán.

María Medrano revela encuentro con Jefferson Farfán

En una entrevista para 'Amor y Fuego', María Medrano compartió detalles sobre los chats que demostrarían la infidelidad de Bryan Torres hacia Samahara Lobatón. Sin embargo, al ser consultada sobre su vínculo con futbolistas, sorprendió al revelar que habría conocido a Jefferson Farfán en una fiesta.

"Yo salía con un chico que era como familia de él, me lo presentó. Pero como que no mucho roche si me hubiera escrito, pero si es coquetón obviamente. Jefferson es coqueto, te mira, te sonríe, te dice no te vayas, quédate a bailar", comentó la bailarina.

Además, Medrano también aclaró que solo coincidieron una vez en aquella fiesta cuando ella estaba con su primo y que no hubo más encuentros con el exfutbolista.

"En una fiesta que nos vimos una vez que nos presentaron, pero no he frecuentado con él. Si me decía que me quede por su primo, pero sí es coqueto en su forma de actuar, en todo sentido", añadió.

Bailarina le da consejos para Samahara Lobatón

Durante su intervención en el programa 'Amor y Fuego', María Medrano también habló sobre los audios en los que Bryan Torres la invitaba a salir e incluso mencionaba que buscaría escaparse de Samahara Lobatón. La joven se animó a dar un consejo a la hija de Melissa Klug respecto a la situación que atraviesa.

"Lo que le podría decir de mujer a mujer es que no hay más ciego que el que no quiere ver. Tener un hijo con alguien no implica tener una relación con él. Al final, cuando las cosas malas pasan, uno sigue adelante y su vida sigue normal. Tiene que seguir adelante sin ningún problema", expresó la bailarina.

En los audios filtrados, Torres se refería a Medrano como su "fan" desde hace años, admitiendo que estaba "babeando" por ella. Los conductores del programa cuestionaron si el salsero aún estaría enamorado de la bailarina, dado el tono de sus mensajes.

"¿Sigue enamorado de ti?", preguntaron. La bailarina respondió: "Viendo cómo le escribe a varias personas, era bien mandado. A mí me escribió bonito para endulzarme. En verdad, cada persona sabe con quién puede actuar de esa manera y él siempre me escribía así, cosas bonitas, siempre fue muy romántico".

Las revelaciones de María Medrano han añadido más tensión a la relación entre Bryan Torres y Samahara Lobatón, quienes han sido protagonistas de titulares en las últimas semanas. Mientras tanto, el cantante de salsa no ha emitido ningún pronunciamiento público al respecto, dejando abierta la incertidumbre sobre el futuro de su relación.