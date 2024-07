Brunella Horna 'fulmina' a Luciana Fuster por críticas de difamación: "Nadie nos va a callar"

Brunella Horna, conductora de "América Hoy", no se quedó callada y respondió con todo a Luciana Fuster, quien había criticado duramente el contenido del programa. La conductora mostró su indignación ante las quejas de la Miss Grand International 2023 y le recordó su pasado relacionado a los espectáculos.

¿Por qué Brunella Horna arremetió contra Luciana Fuster?

Todo comenzó cuando la Miss Grand International 2023, Luciana Fuster, se mostró indignada porque en el matinal la vincularon con otro hombre tras su ruptura con Patricio Parodi. A través de sus redes sociales, Fuster pidió una regulación del contenido televisivo de farándula, calificando al programa de "vergüenza" y acusándolos de difamación.

Luciana Fuster, exintegrante de "Esto Es Guerra", no dudó en expresar su molestia en Instagram. Fuster, alejada de este mundo, y habiendo recorrido múltiples países, parece haberse olvidado cuando ella estuvo en EEG y era protagonista de especulaciones.

"Son una vergüenza de programa América Hoy. Lamentable y horrible que tengan que seguir viviendo de la mentira y difamación. Qué tristeza que los seguidores de los certámenes, missólogos, fotógrafos, entre otros... de los demás países, empiecen a tomar distancia de las reinas peruanas por este tipo de barrabasadas", escribió la modelo.

Además, exigió disculpas públicas para ella y el modelo Edwin Sala, con quien se la vinculó. De esta manera, Luciana Fuster se mostró sumamente molesta por los rumores y cómo involucran a alguien que recién estaba conociendo.

"Espero que así como inventan y difaman tan alegremente, tengas la valentía y decencia de pedir las disculpas que corresponden, tanto a mí como a la persona que involucran sin ninguna razón ni motivo", añadió.

Incluso, Fuster escribió que ya era hora de que alguien regule ya este tipo de contenidos en Perú, pues según ella, esto cada año va de mal en peor. Con ello, la ex chica reality se ganó críticas en toda la farándula peruana.

Brunella Horna responde con firmeza

En el programa del 9 de julio, Brunella Horna no tardó en responder a las acusaciones de Luciana Fuster. La conductora subrayó que "América Hoy" tiene la responsabilidad de reportar sobre figuras públicas y que nadie les va a prohibir hacerlo. Recalcó que no viven en un país que controle la prensa y lo que dijo Luciana no va a evitar que ellos sigan haciendo su trabajo.

"¿Dónde estamos? ¿En Cuba o Corea donde van a controlar los medios de comunicación? ¿De qué estamos hablando?... Si nos dan contenido, vamos a hablar. Nadie nos va a prohibir nada por si acaso. Nadie nos va a callar ", añadió con contundencia.

Ethel Pozo, otra de las conductoras del programa, intentó calmar la situación afirmando que no hubo mala intención en el reporte y que se trataba de una interpretación humorística. Sin embargo, no estuvo de acuerdo con la miss Grand.

"Nos hemos matado de la risa, pero ella dice que cierren prácticamente las cosas y los medios porque estamos de mal en peor la prensa en el Perú... Lo peor es que nosotros cubrimos todo cuando ella ganó la corona (...) ojalá que cuando entregue la corona haya un medio que la trate como ella quiere", comentó Ethel Pozo.

Edson Dávila no se quedó callado. El conductor le recordó a Luciana Fuster que ella también había participado activamente en la farándula cuando era locutora radial. Además, enfatizó la humildad que no debería perder.

"De verdad, Luciana, ojalá te dure la corona. La verdad que uno nunca debe perder la humildad", dijo Dávila.

Brunella Horna, Ethel Pozo y Edson Dávila dejaron claro que no se quedarán callados ante las críticas y defenderán su derecho a informar. La polémica con Luciana Fuster ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y la privacidad de las figuras públicas. Sin duda, esta controversia continuará dando que hablar en los próximos días.