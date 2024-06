Brunella Torpoco se muestra muy sensible junto a su hijo en redes: "Solo contigo me siento débil"

Brunella Torpoco es una artista de la salsa peruana que ha cautivado al público con sus canciones y su humildad. La joven se convirtió en madre hace un mes y desde entonces, ha compartido cada momento que vive junto a su hijo. Uno de sus últimos videos, mostró que se siente muy sensible durante la maternidad.

La joven cantante Brunella Torpoco celebró hace un par de días el primer mes de su hijo Emiliano en una pequeña celebración junto a sus seres queridos. Por medio de sus redes sociales, la artista siempre se ha sentido muy agradecida por cada momento que vive en su familia y en su carrera musical.

Hace algunas horas, la intérprete de "Mix Guarachas" compartió un video donde se le puede ver botando algunas lágrimas viendo a su hijo. Además, compartió un mensaje donde comenta que junto a él se siente débil. El video se volvió viral en TikTok rápidamente y sus seguidores le mostraron su apoyo, dándole muchos mensajes de ánimo.

Muchos seguidores de Brunella Torpoco compartieron con ella sus experiencias de la maternidad y empatizaron con la cantante. Además, le brindaron todo su apoyo a ella y a su hijo, animándola que sin duda será una excelente madre para su retoño.

"No es fácil ser mamá por más amor que tengas al alrededor nos choca es un cambio total", "El posparto nos hace sentir muy sensible, porque no sabes si lo estamos haciendo bien, pero poco poco todo va pasando, serás una excelente mamá", "El amor a los hijos nos hacen débil, nos preguntamos si seremos suficientes o no", "Brunellita bienvenida a la maternidad es un remolino de emociones, te llenas de amor y orgullo, pero también afloran nuestros miedos", comentaron algunos usuarios.