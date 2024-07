Bryan Torres le decía "mi amor" a nueva joven, pero le exige: "Tú di que no me conoces"

Una joven llamada Daniela ha salido a contar que Bryan Torres, el famoso cantante y ex de Samahara Lobatón, le mostraba interés, y ha mostrado capturas de sus mensajes para apoyar sus palabras. En esos chats, Bryan la llama "mi amor" y le propone encontrarse.

En el programa "Amor y Fuego", se presentó a Daniela, una joven que fue captada en compañía de Bryan Torres. En la entrevista, Daniela afirmó que su relación con el cantante era únicamente de amistad.

Aparece nueva chica que salía con Bryan Torres. (Willax TV)

Después de la entrevista, Daniela advirtió a Bryan sobre las imágenes captadas por el programa.

La respuesta de Bryan fue pedirle que negara conocerlo: "Tú di que no me conoces y punto".

Esto llevó a Daniela a exponer las conversaciones de WhatsApp que había mantenido con él. En estos mensajes, Bryan le pedía que se vieran y la llamaba "mi amor".

En los chats revelados por Daniela, se puede leer cómo Bryan le pide que niegue cualquier relación entre ellos para evitar problemas.

"No hables nada, di que no me conoces y punto, ok. No quiero más problemas, solo te pido eso porque después la perjudicada vas a ser tú", escribió el cantante.