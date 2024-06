¡Cantaron juntas! Yolanda Medina de Alma Bella realiza tributo a Miriam Cruz con temas de Las Chicas del Can

Alma Bella de Yolanda Medina es una de las agrupaciones de cumbia más queridas del país por sus exitosas canciones. La fundadora del grupo de cumbia estuvo en un programa de televisión realizando un tributo a la cantante de merengue Miriam Cruz, es así como cantó a dueto con la artista internacional.

La cantante internacional Miriam Cruz llegó al Perú hace unos días y viene causando revuelo en todos lados. En esta ocasión, la exintegrante de Las Chicas del Can visitó un programa donde contó con varias artistas nacionales que le realizaron un tributo cantando varios de sus éxitos.

Por medio de sus redes sociales, Yolanda Medina de Alma Bella compartió un video donde canta a dueto con la reconocida artista del merengue. En el mensaje se puede ver como le da la bienvenida a la cubana y cantó con ella los temas "Es cosa de él", "Juana La Cubana", "Loba", entre otros más.

Este gran dueto musical dejó sorprendidos a todos dentro del programa y en especial, a los seguidores de la peruana. Por medio de sus redes sociales, aplaudieron el gran talento de Yolanda Medina y el gran dueto que realizó con una artista de talla internacional como es Miriam Cruz.

Después de 12 años, la artista dominicana Miriam Cruz vuelve al Perú para una gira de presentaciones. La cantante formó parte de 'Las Chicas de Can' en los inicios de su carrera artística convirtiéndose en una de la más queridas por su talento.

En una conferencia de prensa realizada a su llegada, la artista expresó sentirse feliz por reencontrarse con el público peruano que siempre la ha apoyado en cada paso de su carrera. Como se recuerda, la cantante estuvo una última vez en el país hace más de doce años.

En sus 38 años de carrera musical, Miriam Cruz expresó que seguirá vigente: "Lo que te da la permanencia es tratar cada día de hacer algo nuevo. Si me limitara a vivir de mi repertorio, no sería igual. Cada año hago una producción que me permita renovar los temas y con ello conquistar al nuevo público y reconquistar a quienes me escucharon cuando me inicié en la música".