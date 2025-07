Carlos López admite agresión a Emma Mejía y Magaly lo destruye: "¿Ahora resulta que el humillado es él?"

Carlos López, el cantante del Dúo Idéntico, ha causado gran polémica con un extenso comunicado tras haber sido acusado de agredir físicamente a su esposa, Emma Mejía, hermana de Evelyn Vela. Aunque pidió perdón, sus palabras fueron duramente cuestionadas por Magaly Medina, quien lo acusó de justificarse y hasta "victimizarse".

A través de redes sociales, el cantante Carlos López reconoció que golpeó a su esposa Emma Mejía, hermana de Evelyn Vela, y aseguró que está arrepentido. El cantante aseguró que asume su responsabilidad y está en tratamiento psicológico.

"Cometí una agresión hacia mi esposa y eso es algo que nunca debió pasar y no tiene justificación" , empezó diciendo en su mensaje. "Estoy enfrentando las consecuencias de mis actos y me encuentro en tratamiento para sanar, mejorar y no repetir errores" , explicó.

Sin embargo, también contó que vivió momentos muy duros en su relación que lo afectaron y "enfermaron" duramente.

"Durante mucho tiempo viví situaciones que me afectaron profundamente como persona, como pareja y como ser humano. Me enfermaron y no me daba cuenta", señaló.