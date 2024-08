Christian Cueva: ¿Cuántos años de prisión recibiría tras ser acusado de violencia por Pamela López?

Pamela López hizo una grave denuncia contra Christian Cueva acusándolo de haberla violentado física y psicológicamente de forma sistemática durante varios años. En ese sentido, dos abogadas aseguraron que el reciente fichaje de Cienciano podría pasar varios años tras las rejas si se comprueba las acusaciones en su contra.

'Magaly TV, la firme' Tuvo como invitada a la ex ministra de la mujer, Ana Jara, quien condenó las actitudes de Cristian Cuevas asegurando que no sólo Pamela López fue víctima de violencia, sino también sus hijos y toda su familia.

"Son 13 años de padecer violencia física y psicológica. Además en las escenas de violencia en el ascensor el agresor habría pretendido asfixiarla y en ese momento no aparece el conserje... (...) Christian Cueva ha cometido feminicidio en grado de tentativa contra su esposa", expresó.

Enseguida, Ana Jara indicó que estaríamos ante un caso de violencia sistemática prolongada, por lo que pidió que se dicte prisión preventiva contra el futbolista de forma inmediata. Además, aseguró que podrían acusarlo por feminicidio en grado de tentativa, motivo por el que recibiría hasta 25 años de prisión efectiva.

En otro momento del programa, Magaly también tuvo de invitada a la anterior abogada de Pamela López, Claudia Zumaeta, quien no compartió la opinión de Ana Jara, asegurando que no hubo intento de feminicidio.

"Dentro de mi parecer no sería tentativa de Feminicidio, no ha habido voluntad de parte de él y no hay hechos periféricos que lo puedan corroborar. Sería por lesiones graves y la pena privativa sería de 4 a 12 años", expresó Zumaeta.