Christian Cueva y su romántico saludo de cumpleaños a Pamela Franco: "Te amo mi amo hasta el fin del mundo"

Pamela Franco está de cumpleaños hoy, 1 de julio, y Christian Cueva, su actual pareja, no pasó la fecha por alto, ya que la sorprendió con un tierno mensaje a través de redes sociales, donde le expresaba todo su amor. La cantante recibió sus 37 años rodeada de sus familiares y amigos cercanos en una cena sorpresa.

El futbolista, que actualmente se encuentra radicando en Ecuador, debido a que forma parte del club Sporting Emelec, demostró que, a pesar de la distancia, siempre estará pendiente de su pareja. Cueva compartió una fotografía en sus historias, acompañada de un texto en el que expresa sus mejores deseos para Pamela Franco.

En esa misma línea, Christian aseguró que se siente muy orgulloso y feliz por los logros profesionales y personales de Pamela Franco y prometió estar con ella en las buenas y en las malas, acompañándola en todo momento con su amor y apoyo incondicional.

Cueva saluda a Pamela Franco

Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Pamela Franco decidió salir a aclarar tras las acusaciones de Pamela López y su carta notarial en su contra.

A su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, la cantante decidió responder claramente y negó tajantemente haber tomado fotografías a los hijos de Christian Cueva hace unos días, como lo indica López en una conferencia de prensa.

"No he querido ahondar porque las personas que se mencionan son menores, pero bueno, dada la situación... todo va a seguir su curso, voy a hacerlo por la vía legal y seguro ya se van a ir enterando. Yo prefiero ya no hablar de este tema porque mi interés no es el mismo. No existen las fotos, ahí tienes la respuesta clara", expresó.