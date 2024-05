Christian Thorsen sobre su posible regreso a AFHS: "Uno no debe estar donde no quieren que esté"

Christian Thorsen, conocido por su papel como Raúl del Prado, o como le decían: el 'Platanazo', en la popular serie "Al Fondo Hay Sitio" (AFHS), ha abierto su corazón en una reciente entrevista. El actor habló sobre su abrupta salida de la serie y dejó abierta la posibilidad de un regreso.

Christian Thorsen habla de su salida de AFHS

El actor Christian Thorsen abrió su corazón en una reciente entrevista y habló sobre su abrupta salida de la serie "Al Fondo Hay Sitio" y la posibilidad de regresar a la famosa producción peruana. Thorsen describió su partida de AFHS como "triste e incómoda". Expresó su descontento por la forma en que se le comunicó la noticia.

"Creo que pondría muchas condiciones y no estoy seguro de que las acepten... Sí, me gustaría regresar, yo pasé un muy buen momento ahí, lo disfruté muchísimo, la pasaba muy bien. A veces veo los capítulos anteriores porque los disfruto, creo que hemos hecho cosas muy bonitas. Siempre la pasé bien, siempre fue muy bonito estar ahí, pero uno no debe estar donde no quieren que esté", comentó.

Recuerdos y gratitud. El actor recordó con cariño su tiempo en la serie y destacó que disfrutó trabajar con el equipo. Sin embargo, lamentó la falta de gratitud al momento de su salida. "Si me hubieran dado la mano, me hubieran mirado a los ojos y me hubieran dicho muchas gracias por tu chamba, yo no hubiera hecho nada", dijo Thorsen, mencionando que la noticia le fue comunicada por teléfono.

Respuesta de Efraín Aguilar. Efraín Aguilar, productor de la serie, aclaró que la salida de Thorsen fue una decisión de los guionistas y no algo personal. "Nadie te botó, tu personaje terminó", explicó Aguilar. Thorsen negó haber dicho que lo despidieron, pero enfatizó en la falta de gratitud por su trabajo. "Nosotros sabemos bien que el personaje llega a un punto en que el guionista no quiere que estés más, pero debieron decir gracias por tu chamba", agregó el actor.

Un posible regreso del 'Platanazo'

A pesar de todo, Thorsen no descarta la posibilidad de volver a la serie, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. "Creo que pondría muchas condiciones y no estoy seguro de que las acepten", señaló, destacando que aunque disfrutó su tiempo en la serie, no quiere estar en un lugar donde no lo quieren.

El actor también habló sobre su estado de salud, mencionando que se siente bien y que su tratamiento está funcionando. "Yo sigo en la batalla, creo que ya es de por vida. Hay mucho que hacer, pero me siento muy bien, el tratamiento está funcionando muy bien", afirmó Thorsen, quien mantiene una actitud positiva y realiza deporte regularmente para mantenerse activo y saludable.

Christian Thorsen demostró en esta entrevista que, a pesar de los retos y dificultades, sigue adelante con una actitud positiva y está listo para enfrentar nuevos desafíos en su carrera actoral.