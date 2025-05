Claudia Serpa cree que los hombres le tienen miedo y por eso está soltera: "Ya llegará el 'sugar' de mis sueños"

La artista Claudia Serpa es una reconocida artista musical de 37 años de edad que ha cautivado al público con su belleza y talento. Actualmente, se encuentra soltera y reveló algunos detalles sobre su próxima pareja sentimental.

A través de una entrevista exclusiva con el diario 'El Trome', la artista Claudia Serpa estuvo contando un poco de su personal. Sorprendió al revelar que lleva más de seis años sin pareja y que al parecer, sentirían intimidados por su personalidad y su empoderamiento.

"Hace seis años que estoy soltera. No sé qué pasa con los hombres, parece que me tienen miedo, los intimida una mujer empoderada, independiente y con personalidad... y yo solo pido amor" , expresó. Aunque luego reveló los requisitos que debería tener su próxima pareja para que pueda conquistarla: "Quisiera un compañero que sea trabajador, que se esfuerce, que vaya acorde a mi carrera, pues creo que así podrá entender mi trabajo y horarios complicados".

La hermana de Gabriela Serpa ha formado parte de varias agrupaciones en el rubro de la música y actualmente, se encuentra como solista. Afirma que probablemente su soltería se debería a que los artistas tienen mala reputación de infieles, pero espera que algún pueda llegar alguien indicado en su vida.

"Más bien creo que es inseguridad de los hombres, pues suelen tener mal concepto de los artistas. Pero bueno, ya llegará el indicado, espero no quedarme criando gatitos", agregó la joven en la entrevista.

Así mismo, Claudia también agregó que si tiene invitaciones para salir y le coquetean, pero hasta el momento no ha tenido a alguien con quien formalizar. Incluso, bromeo sobre tener un 'sugar', pero después aclaró que le gustan los detalles y la conquisten, ya que trabaja por sí misma.

"Hay los que te gilean, coquetean e invitan a salir; ya llegará el hombre o sugar de mis sueños, ja, ja, ja", expresó. Después, el reportero preguntó: "¿Buscas un sugar?" y la respuesta fue: "No. Soy un poco chapada a la antigua, me gusta que tengan detalles, que me conquisten".