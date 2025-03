¡Confirmado! Pamela López será la primera invitada del programa 'El Valor de la Verdad'

Vuelve a la televisión peruana "El Valor de la Verdad" con una nueva temporada, que ha generado expectativa en el mundo del espectáculo. En esta ocasión, Pamela López, será la primera en sentarse en el famoso sillón rojo con Beto Ortiz para revelar detalles inéditos de su vida.

A través de su cuenta de Instagram, Beto Ortiz oficializó el regreso del programa y reveló que Pamela López será la protagonista del primer episodio. El periodista compartió una imagen junto a la trujillana en el set del programa, ambos vestidos de gala, lo que sugiere que la grabación ya se realizó y está lista para su emisión.

El anuncio generó una avalancha de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios expresaron su interés en conocer las declaraciones de López, especialmente luego de la reciente confirmación del romance entre Christian Cueva y Pamela Franco.

"Yo sí quiero ver, soy del equipo de la verdad, no de amantes" y "No tienen idea de todo lo que revelará, lo que aún no ha dicho".