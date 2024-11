Cristian Zuárez sugiere a Magaly Medina botar a la basura su premio Martín Fierro: "No eres nadie en Argentina"

La guerra de palabras entre Cristian Zuárez y Magaly Medina continúa. El argentino, quien fue protagonista de una reciente polémica, decidió responder con todo luego de que la periodista lo "ninguneara" en su programa.

Todo comenzó cuando Cristian Zuárez criticó duramente a los comediantes de 'Hablando Huevadas' y, al mismo tiempo, atacó a Magaly Medina por salir en defensa de los humoristas. La conductora decidió responder y ningunear a Zuárez. Por ello, Cristian se presentó en "Amor y Fuego" para dar una respuesta.

En su visita al programa "Amor y Fuego", Cristian le recordó a Magaly que su premio Martín Fierro de 2023 fue gracias a su intervención.