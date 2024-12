Daniel Lazo admite que tuvo problemas con el alcohol: "Lo mezclaba con antidepresivos"

Daniel Lazo, el talentoso cantante peruano que ganó la primera temporada de "La Voz Perú", se abrió en una emotiva entrevista sobre sus luchas personales y su reciente regreso a la música.

En sus declaraciones, Lazo habló abiertamente sobre el dolor por la pérdida de su hermano menor y, además, hizo un mea culpa por su pasado con el alcohol, admitiendo que lo abusó, especialmente al combinarlo con antidepresivos.

Daniel Lazo, quien ha llevado su música a escenarios internacionales en países como España, Francia y Canadá, reapareció en los medios para hablar de su nuevo tema "En otra vida". Pero no solo promocionó su música, sino que también compartió sus experiencias más vulnerables, mostrando un lado más íntimo y humano.

En una sincera reflexión sobre su vida personal, Daniel Lazo reveló que no solo abusó del alcohol, sino que también lo mezclaba con medicamentos antidepresivos.

"No solamente fue el tema del uso del alcohol, sino que las mezclaba con los antidepresivos. Bueno, en la presentación era casi inevitable que te den un whisky. Yo estaba con pastillas y no debía tomar... y se me cruzaba todo. Nunca fue dependencia", explicó el cantante.