¡Diciembre viene con bonos desde S/250 hasta S/2,070! Consulta aquí con tu DNI si podrás cobrarlos

¡Atención, peruanos! Con la llegada de diciembre, el Gobierno ha preparado varios bonos para apoyar a las familias en medio de las celebraciones navideñas. Estos subsidios, que van desde S/250 hasta S/2,070, buscan aliviar los gastos de fin de año de los más necesitados. En este artículo, te contamos todo lo que necesitas saber para saber si eres beneficiario de estos bonos y cómo cobrarlos.

Bonos en diciembre de S/250 hasta S/2,070: ¿Cómo aprovecharlos?

Diciembre ya está aquí, y con él llegan los esperados bonos para muchas familias peruanas. Desde el Gobierno se ha anunciado una serie de subsidios que van desde los S/250 hasta S/2,070, pensados para ayudar a los más necesitados, sobre todo en estas fiestas de fin de año. Estos son los bonos y te contamos quiénes pueden acceder a ellos:

1. Pensión 65: S/250 para los adultos mayores

El programa Pensión 65 beneficiará a los adultos mayores de 65 años registrados en el padrón oficial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Este bono de S/250 se pagará a partir del lunes 2 de diciembre, a través de agentes bancarios.

Si no puedes acceder por este medio, también lo podrás cobrar en transportadoras, a partir del 14 de enero de 2025. Si eres beneficiario, esta ayuda será un alivio en estas fiestas de Navidad.

2. Bono del Programa Contigo: S/300 para personas con discapacidad

El bono de S/300 del Programa Contigo se entregará a las personas con discapacidad severa que estén en situación de pobreza. A partir del 6 de diciembre, los beneficiarios recibirán este apoyo económico a través del Banco de la Nación. Si cumples con estos requisitos, ¡no pierdas esta oportunidad!

3. Bono BAE: S/500 para afectados por desastres naturales

Si vives en zonas como Huánuco o Huancavelica, que han sido afectadas por desastres naturales, podrás acceder al Bono BAE de S/500. Este subsidio se entregará a través del Banco de la Nación. Para saber más, consulta el portal oficial, donde encontrarás información sobre fechas y lugares de pago.

4. Bono EsSalud: S/820 para madres de bebés

Las madres de bebés menores de seis meses podrán recibir el bono de S/820 que otorga EsSalud. Este bono está pensado para ayudar con los gastos de alimentación y cuidado de los recién nacidos. Si eres madre de un bebé de esta edad, este bono te permitirá cubrir algunos de los gastos esenciales de la crianza. Consulta aquí si estás asegurado a EsSalud.

5. Bono de Sepelio de EsSalud: S/1,000

EsSalud ha implementado un bono de S/1,000 para ayudar a los familiares de los asegurados que hayan fallecido. Este dinero se destina a cubrir los gastos de sepelio, como el ataúd, el traslado y otros gastos asociados. Si un familiar cercano ha fallecido y eres beneficiario, este bono te ayudará a afrontar esos costos. Consulta aquí el portal para saber el estado del trámite.

6. Bono de S/2,070: Prestación por Sepelio de EsSalud

Finalmente, para los familiares directos de los asegurados fallecidos, EsSalud ofrece un bono de S/2,070. Si eres cónyuge, conviviente, hijo mayor, padre o hermano de un asegurado fallecido, puedes acceder a este bono. Para solicitarlo, debes presentar los comprobantes que acrediten los pagos de los aportes realizados en los meses previos al fallecimiento.

¿Y la gratificación?

Todos los trabajadores que estén en planilla del sector privado tienen derecho a recibir la gratificación, sin importar si su contrato es indefinido, a plazo fijo o a tiempo parcial. Incluso los trabajadores de pequeñas empresas que estén inscritos en el Remype (Registro de Micro y Pequeña Empresa) recibirán medio sueldo de gratificación.

También los trabajadores agrarios tienen derecho a este beneficio, siempre y cuando hayan comunicado a su empleador que la gratificación será percibida al mismo tiempo que la de los trabajadores del régimen común.

No todos los trabajadores tienen derecho a la gratificación. Aquellos que tengan un contrato de "Remuneración anual integral", es decir, que ya tienen este beneficio incluido en su salario anual, no recibirán el bono de Navidad. Además, los trabajadores independientes, que no están en planilla, tampoco podrán acceder a esta gratificación.

Sin duda, los bonos de diciembre representan una gran ayuda económica para muchas familias en esta temporada. Si eres beneficiario de alguno de estos subsidios, revisa los requisitos y no dejes de cobrarlo.

Los bonos de diciembre no solo serán un apoyo para las fiestas de fin de año, sino que también te ayudarán a estar más tranquilo con los gastos de la temporada. Recuerda que puedes consultar si eres beneficiario con tu DNI en los portales oficiales.