Diciembre trae la esperada gratificación: ¿Cómo aprovechar al máximo este ingreso extra?

Consejos para aprovechar al máximo tu gratificación en diciembre

Con la llegada de diciembre, muchos peruanos esperan con ansias su gratificación, un ingreso adicional que les ayuda a cubrir los gastos de las fiestas de fin de año. Este año, se estima que alrededor de 4 millones de trabajadores recibirán este beneficio, que debe ser depositado por las empresas del sector privado a más tardar el 15 de diciembre para los que estén en planilla.

Frente a este dinero extra, Alfredo Shiroma, Jefe de Productos Pasivos en Alfin Banco, recomienda administrar la gratificación con responsabilidad. Para sacarle el máximo provecho y evitar caer en gastos impulsivos, aquí te dejamos 6 consejos prácticos, recomendados por el experto:

1. Invierte en educación

Si tienes en mente mejorar tus habilidades, la gratificación es una excelente oportunidad para invertir en tu educación. Puedes destinarla a cursos de especialización o capacitaciones que te ayuden a crecer profesionalmente. Estar actualizado es clave para aprovechar nuevas oportunidades. Además, si tienes hijos, puedes aprovechar para cubrir parte de los gastos de sus vacaciones útiles o incluso empezar a ahorrar para los útiles escolares del siguiente año.

2. Prioriza tu salud

El bienestar siempre debe ser una prioridad. Si tienes chequeos médicos pendientes o algún tratamiento necesario, este es el momento perfecto para ponerte al día. La prevención es la mejor inversión, ya que cuidar tu salud hoy puede evitarte problemas mayores en el futuro.

3. Paga tus deudas

Una de las formas más efectivas de usar tu gratificación es saldar deudas. Pagar tus deudas te libera de estrés y mejora tu historial crediticio. Al reducir tus deudas, no solo te sentirás más tranquilo, sino que también mejorarás tus posibilidades de acceder a mejores servicios financieros en el futuro. Si tienes tarjetas de crédito con altos intereses, esta es una excelente oportunidad para reducir esos saldos.

4. Crea un fondo de emergencia

Nada te da más tranquilidad que saber que tienes un respaldo financiero para imprevistos. Si aún no tienes un fondo de emergencia, la gratificación puede ser la oportunidad para comenzar a construirlo. Un fondo de emergencia es esencial para cualquier situación inesperada. Tener dinero guardado te permitirá enfrentar cualquier eventualidad sin endeudarte.

5. Ahorra para tus grandes metas

Si estás pensando en adquirir una propiedad, comprar un vehículo o cualquier otro gran objetivo, tu gratificación puede ser el primer paso para lograrlo. Puedes usar este dinero para ahorrar la cuota inicial o como base para seguir ahorrando en el futuro. Es una excelente forma de acercarse a tus sueños.

6. Invierte en tu emprendimiento

Si tienes un negocio o estás pensando en emprender, este es el momento de invertir en tu proyecto. Ya sea para mejorar tu producto o servicio, o para invertir en marketing, destinar parte de tu gratificación al negocio puede darte el impulso que necesita. Una buena inversión en tu emprendimiento puede ayudarte a aumentar tus ventas y asegurar su crecimiento.

¿Quiénes reciben y quiénes no la gratificación?

Todos los trabajadores que estén en planilla del sector privado tienen derecho a recibir la gratificación, sin importar si su contrato es indefinido, a plazo fijo o a tiempo parcial. Incluso los trabajadores de pequeñas empresas que estén inscritos en el Remype (Registro de Micro y Pequeña Empresa) recibirán medio sueldo de gratificación.

También los trabajadores agrarios tienen derecho a este beneficio, siempre y cuando hayan comunicado a su empleador que la gratificación será percibida al mismo tiempo que la de los trabajadores del régimen común.

No todos los trabajadores tienen derecho a la gratificación. Aquellos que tengan un contrato de "Remuneración anual integral", es decir, que ya tienen este beneficio incluido en su salario anual, no recibirán el bono de Navidad. Además, los trabajadores independientes, que no están en planilla, tampoco podrán acceder a esta gratificación.

La gratificación es un ingreso adicional que puede aliviar tu economía, pero siempre es importante usarlo con responsabilidad. Alfredo Shiroma recomienda evitar caer en gastos innecesarios y enfocarse en lo que realmente te ayudará a mejorar tu bienestar financiero. Recuerda: ¡aprovecha este ingreso extra para invertir en tu futuro y no solo para las fiestas!