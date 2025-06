Darinka Ramírez calificó el desempeñó íntimo de Jefferson Farfán: "No es nada del otro mundo"

Darinka Ramírez habló abiertamente sobre el desempeño íntimo de Jefferson Farfán, durante su más reciente participación en 'El valor de la verdad'. La joven dejó entrever que el exfutbolista no sería un gran amante, ya que lo calificó como "normal" e indicó que no es nada del otro mundo.

Una de las preguntas del último bloque del programa dejó sorprendidos a los invitados de Darinka, ya que estaba relacionada directamente a la habilidad de la 'Foquita'. "¿Le pones a Farfán un 10 de nota en la cama?", fue la pregunta que formuló Beto Ortiz.

Darinka tuvo reparos en responder que sí, y enseguida el conductor recordó que Shirley Arica le puso la misma nota a Jefferson. En palabras de la propia influencer, el desempeño del '10 de la calle' sería promedio y no espectacular, como muchos piensan.

Enseguida, Darinka explicó que le dio esa calificación porque siente que su desempeño es promedio y no algo sobresaliente. "Yo lo veo al medio, por eso dije 10. Ni menos ni más, es normal", agregó. Recordemos que 10 es una nota desaprobatoria en Perú, ya que aquí se califica hasta 20.

La joven reveló que Jefferson Farfán, tras enterarse de su embarazo, no solo le propuso que se fueran a vivir a Estados Unidos para mantener todo en secreto... ¡sino que también le pidió tener intimidad ese mismo día!

Darinka Ramírez soltó una fuerte confesión en su paso por "El Valor de la Verdad". La joven influencer contó que Jefferson Farfán, el padre de su hija, no solo le propuso viajar a Estados Unidos para ocultar su embarazo, sino que, en medio de esa conversación, también le pidió tener intimidad.

Quedaron en encontrarse para hablar del embarazo. Todo ocurrió cuando Farfán la citó en un Airbnb para conversar sobre la llegada de su hija. Aunque sus padres estaban preocupados por ese encuentro, Darinka decidió ir.

"Me propuso irme fuera del país, a Estados Unidos. No quería que se enteren de mi niña. Desde ese momento coordinamos que no la firmaría hasta el año de nacida. Yo me negué (viajar) porque iba a ser madre primeriza y quedamos que no se iba a exponer el tema, solo a nivel familiar", contó Darinka.