Darinka Ramírez rompe su silencio sobre Jefferson Farfán en 'Magaly TV': "Me visitaba y teníamos intimidad"

La noche de este lunes, Darinka Ramírez ofrecerá su descargo en una entrevista exclusiva con Magaly Medina, luego de que Jefferson Farfán negara públicamente las acusaciones en su contra y la calificara de mentirosa. El testimonio de Ramírez será transmitido en medio del enfrentamiento legal que ambos mantienen por presunta violencia psicológica.

En un avance publicado en las redes sociales de Magaly TV, se observa a Darinka en una conversación íntima con la periodista. Ella asegura que, a pesar de estar separados, mantenía una relación cercana con el exfutbolista, con visitas frecuentes y convivencia esporádica. La entrevista busca aclarar los momentos más delicados de su convivencia con Farfán.

"Tenía más la relación, sí, de padres, pero a la vez me visitaba por las noches y teníamos intimidad", dijo Darinka en un inicio, en referencia a su cercana relación con el exfutbolista.

Darinka detallará en televisión las razones que la llevaron a presentar una denuncia formal. Según su relato, todo habría empezado durante un incidente doméstico, cuando reclamó respeto en presencia de su hija, lo cual habría desencadenado una fuerte reacción del exjugador. Ella consideró ese momento como un quiebre emocional importante.

"Comenzó a jugarse de manos con su primo y es ahí donde yo le reclamo que, por favor, tenga respeto por el área de la bebé, y eso fue suficiente para que él se levante agresivamente y me diga 'lárgate'. Me comienza a reclamar sobre el departamento: 'Tú no estás acostumbrada a vivir así'", contó.