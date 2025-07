Dayanita asegura que su popularidad ha crecido tras el destape 'hot' de Magaly: "Gané 2000 dólares"

Dayanita se conectó en vivo con el programa Magaly TV, La Firme la noche de ayer para aclarar el supuesto trabajo sexual que vendría realizando a través de redes sociales. La actriz negó tajantemente estar cobrando por encuentros íntimos y le agradeció a Magaly por el reportaje, asegurando que su popularidad ha crecido a raíz de ello.

La conductora de espectáculos de ATV, en todo momento, intentó encarar a la actriz cómica por haber dejado el programa JB en ATV para dedicarse de lleno a vender contenido erótico a través de Telegram y presuntamente ofrecer encuentros íntimos con personas desconocidas, por cifras que rondan los 1,000 soles.

Sin embargo, este comentario no fue bien tomado por Dayanita, quien optó por "voltear la torta" y confesar que, tras la difusión del reportaje de Magaly TV, muchas personas le han escrito para ofrecerle dinero a cambio de favores sexuales y, sobre todo, que su popularidad ha crecido en LoverFans.

"Ahorita, con lo que has sacado, madrina, ya no cobro 800. He subido a 1,000. Con todo lo que has hablado, mi LoverFans ha colapsado, gracias a ti. Hice un cálculo y gané $2,000", dijo Dayanita, y Magaly agregó que le da gusto haber contribuido a su economía.