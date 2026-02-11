Dayanita habría retomado su relación con Miguel Rubio pese a polémica ruptura: "Estamos sanando muchas cosas"

Dayanita vuelve a llamar la atención por su vida sentimental. La actriz cómica habría retomado su relación con Miguel Rubio, pese al escándalo que ambos protagonizaron meses atrás y que incluso terminó en una comisaría. La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que la ruptura se produjo tras una fuerte discusión en la vía pública.

Dayanita habla de su acercamiento con Miguel Rubio

En recientes declaraciones para el programa "América Hoy", Dayanita confirmó que mantiene contacto con Miguel Rubio y que ambos decidieron retomar el diálogo tras el conflicto que los expuso públicamente. Si bien evitó hablar de una reconciliación formal, dejó claro que existe un acercamiento.

"Él está trabajando, él está en la casa, cada quien por su lado, como se puede, trabajando. Por el momento ambos este estamos sanando muchas cosas. Vamos encaminándonos bien", afirmó.

La humorista explicó que no conviven, pero sí comparten salidas y conversaciones constantes. Según detalló, ambos optaron por llevar terapia de manera individual para resolver asuntos pendientes y fortalecer su bienestar emocional.

"Hemos conversado y estamos llevando terapia, cada quien por su lado y él con lo suyo, yo con lo mío y mantenemos mucha comunicación. Bueno, salimos. No, no, no lo niego, estamos bien. Como le vuelvo a repetir, cada quien por su por su lado", sostuvo al referirse al actual vínculo con Rubio.

Dayanita también habló sobre sus prioridades y dejó en claro que hoy su principal enfoque está en lo laboral. "Ahorita solamente estoy enfocada en el dinero", señaló sin rodeos. Sin embargo, no descartó compartir el 14 de febrero con él.

"No sé si me traerá una sorpresa o o yo le entregue la sorpresa, no sé, pero la cuestión es que pase lo que pase, hay que esperar. Vamos a ver quién de los dos hace la los detalles", comentó, dejando abierta la posibilidad de un gesto especial por San Valentín.

Dayanita admite su error y expresa arrepentimiento

Hace unos meses, Dayanita reconoció sin rodeos que lamenta la forma en la que manejó su vínculo laboral con Jorge Benavides durante su paso por JB en ATV. En declaraciones difundidas en redes sociales, la actriz aceptó que su salida del programa no respondió a conflictos externos, sino a decisiones personales que terminaron afectándola.

"Claro que estoy arrepentida de haber dejado el programa de 'JB', eso me ha pasado por mi mala cabeza. Eso es parte del pasado, creo que ahora he madurado y quiero hacer mejor las cosas", expresó la comediante, dejando en evidencia un proceso de autocrítica que no había manifestado con tanta claridad en el pasado.

Además, Dayanita destacó la importancia que tuvo Jorge Benavides en su crecimiento artístico y profesional. Lejos de minimizar la oportunidad que recibió, aseguró sentirse agradecida por haber formado parte del elenco y por los aprendizajes adquiridos durante ese periodo.

"Por eso, siempre voy a estar agradecida con él por todo lo que he aprendido cuando estuve en el programa", sostuvo.

En conclusión, Dayanita atraviesa una etapa de reflexión y cambios personales. Mientras intenta reconstruir su relación con Miguel Rubio bajo nuevas condiciones y con mayor diálogo, también revisa el pasado para reconocer errores y valorar oportunidades que dejó atrás.