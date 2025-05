Delany López revela que terminó con Jefferson Farfán en diciembre: "Me parece cobarde"

En los últimos días, Delany López se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras sufrir amenazas por ser vinculada a una cuenta de Instagram que publica información de otras personas. En esta ocasión, ella lo negó en un programa de TV y después, no dudó en hablar sobre la relación que tuvo con Jefferson Farfán.

Delany López afirma no estar despechada por Farfán

La joven Delany López se presentó en el programa de 'Amor y Fuego', donde estuvo respondiendo a las preguntas de Rodrigo González sobre sus últimas declaraciones de la relación que mantuvo con Jefferson Farfán. Afirma que sus declaraciones para 'Café con Chévez' fue grabado antes de la oficialización a Xiomy Kanashiro.

"Salió después de y empezaron a decir que salí de despechada, eso fue grabado semanas antes. De lo que yo he salido a hablar hasta la fecha, nadie me ha demandado, ni ha salido a desmentir. No importa (si lo toman como provocación)", expresó en el programa.

Manda tremendo dardo a Jefferson

Cuando el conductor le pregunta si alguna vez hubo una oficialización privada entre Jefferson Farfán y ella, pero Delany López no quiso dar muchos detalles. Aunque, expresó de manera general que ilusionar a una persona le parece un acto cobarde.

"En general, a mí me parece muy cobarde despertar sentimientos en una persona y después limpiarte las manos decir '¿para qué te enamoras?'", dijo. Luego, añadió: "Es algo que no se tenía que preguntar creo yo, las personas nos veían desde afuera se podía dar cuenta de la realidad".

Después, explica que ella fue quien terminó la relación que mantuvo con la 'Foquita' en diciembre de 2024 y duró dos años. Incluso, afirmó que no supo de Darinka Ramírez hasta que el futbolista lo anunció en su podcast que era padre nuevamente.

"No quiero dar fechas ni más detalles. Yo lo dije en un enlace de TikTok, que la última relación que he tenido duró hasta diciembre de 2024. No creo tener tanta imaginación para crear un cuento porque soy una persona adulta. Duró dos años, en principio de 2023", comentó.

¿No firmó contrato de confidencialidad?

Durante el programa de 'Amor y Fuego', Delany López no negó que haya firmado un contrato, pero la razón por la cual no habla de todas las cosas que sabe es por respeto hacia Jefferson Farfán y la familia de él, a la cual tiene un gran aprecio. Además, desde que oficializó a Xiomy Kanashiro ha decidido respetar la relación de ellos y no ser la persona sobrando.