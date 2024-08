Diana Sánchez no se rinde y sigue coqueteando con Giacomo Bocchio: "Prueba mi quesito"

'El Gran Chef famosos' sigue trayendo sorpresas y tensos momentos y es que esta vez la modelo Diana Sánchez no deja de coquetear con el jurado Giacomo Bocchio quien en varias ocasiones la ha choteado, pues recordemos que el experto en cocina se encuentra comprometido.

Hace varias semanas se dio inicio a la novena temporada de 'El Gran Chef famosos', sin embargo, Diana Sánchez quien volvió de los Estados Unidos para asumir este reto había confesado que Giacomo Bocchio es un hombre bastante atractivo para ella.

En el último programa de 'El Gran Chef famosos' el nerviosismo invadió a Giacomo Bocchio quien se ha esforzado en chotear a Diana Sánchez de todas las formas posibles y es que la carismática, ex chica reality, habría puesto el ojo en el jurado pese a que ella es una mujer casada y él un hombre comprometido.

Se sabe que el jugueteo que intenta hacer la influencer es solo para hacer su estadía en el programa mucho más divertida, pese a ello, la ex combatiente ya había confesado que le parece muy guapo Giacomo Bocchio.

Es así que en reciente programa la modelo no dudó en mandarle algunos piropos al jurado cuando se acercó a probar uno de los platos que había realizado.

"Has venido de verde como mi equipo, mi ex equipo, pruebe mi quesito, que te parece te has puesto rojito te gustó", dijo Diana entre risas quien no le quitaba la mirada al chef.