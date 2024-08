Dorita Orbegoso se solidariza con Pamela López tras denunciar a Cueva: "Lo digo por experiencia"

Dorita Orbegoso, la popular exmodelo y actriz cómica, salió en defensa de Pamela López tras la denuncia pública que realizó contra Christian Cueva por maltrato físico y psicológico. A través de declaraciones a los medios, Dorita mostró su total respaldo a López, resaltando lo difícil que es tomar una decisión así, sobre todo cuando hay hijos de por medio.

Dorita Orbegoso apoya a Pamela López tras denunciar a Cueva

La exmodelo y actriz cómica Dorita Orbegoso mostró su apoyo a Pamela López, quien denunció al futbolista Christian Cueva por maltrato físico y psicológico. Dorita, quien ha pasado por una situación similar, dejó claro que cada mujer tiene su propio proceso para denunciar el maltrato que vive.

"He visto que mucha gente critica a Pamela por denunciar recién. No es fácil, lo digo por experiencia, pasar maltratos. Ella tiene cuatro hijos, yo tengo solo uno, y a mí me tomó nueve veces tomar la decisión", expresó Dorita con sinceridad.

"Uno piensa en muchas cosas, en si dejarás a tus hijos sin familia, en si tú eres la que está mal, si deberías darle otra oportunidad. Es difícil, no es fácil tomar esa decisión", añadió para El Popular, recordando lo complicado que es dar ese paso.

Apoyo total. La actriz cómica se solidarizó con Pamela López. Además, lamentó las críticas que ha recibido en redes sociales.

"Le doy todo mi soporte a ella, porque cuando tienes hijos, la que se queda cien por ciento en la crianza es la mujer", dijo Dorita, destacando el sacrificio y la fortaleza de las madres que enfrentan situaciones de violencia en sus hogares.

A pesar de haber tenido roces con otras figuras del espectáculo, como Pamela Franco, Dorita optó por no alimentar más la polémica. Hace unos años, Franco la señaló de haberse entrometido en su relación con 'Chemo' Ruíz. Sin embargo, Dorita decidió no entrar en confrontaciones y se mantuvo firme en su postura.

"Nunca he comentado sobre ella, siempre le he deseado lo mejor. Cada uno se desarrolla de acuerdo a los valores que tiene", comentó la exmodelo, demostrando que prefiere no revivir viejas tensiones.

Opinión sobre el caso de Melissa Klug y Christian Cueva

Dorita también opinó sobre las recientes conversaciones filtradas entre Melissa Klug y Christian Cueva, en las que ambos parecían tener una confianza excesiva a pesar de estar en pareja.

"No es forma de hablarle a un amigo, y menos si tiene pareja. A mí no me escribirían así, no tengo amigos que se expresen de esa manera", expresó Dorita, haciendo referencia a la frase "esa cosita es mía", que Cueva le habría dicho a Klug.

Para finalizar, Dorita Orbegoso dejó un mensaje alentador para las mujeres que han vivido situaciones de violencia, animándolas a tomar decisiones cuando estén listas.

"Cada mujer tiene su proceso, y no debemos juzgarla por eso. Pamela le dio varias oportunidades a su familia, pero su esposo seguía faltándole el respeto. Eso no es justo", concluyó Dorita, reafirmando su apoyo a Pamela López y a todas las mujeres que enfrentan maltratos.

Con estas palabras, Dorita demuestra su empatía y solidaridad con otras mujeres, como Pamela López. Ella recuerda que no hay un tiempo correcto para actuar y que cada una debe encontrar su propio camino.